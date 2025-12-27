尷尬！聖誕節翌日驚見巴士座位遺內褲 乘客：Boxing day拆禮物？
撰文：桃樂斯
12月26日為聖誕節翌日，亦即是Boxing Day（拆禮物日），但在交通工具出現如此貼身物品，難免令人想入非非！有女乘客在社交平台分享，指在周五（26日）搭乘巴士時，在座位發現1條內褲，她不禁有所聯想，笑稱「Boxing day一早喺巴士就拆禮物？」網民亦趁機揶揄物主「識玩」，「果然充滿激情」、「做咩咁曳曳留低喺巴士呀，有無去報失處攞返呀」。
該女乘客在threads帳號「cheung.k.m」上傳1張照片，指在本周五（26日）早上搭乘九巴時，發現車廂下層4人座位竟然被人遺留1條灰色內褲。她不禁疑惑到底發生何事，又笑稱：「Boxing day一早喺巴士就拆禮物？」
網民嘲識玩：果然充滿激情
不少網民都留言調侃物主，「識玩」、「果然充滿激情」、「有名你叫『X醒day嘛』，手軟腳軟迷迷糊糊，總有東西漏」、「做咩咁曳曳留低喺巴士呀，有無去報失處攞返呀」、「咁大條嘅？物主有啲份量」，亦有人笑稱「車長之前嗰轉開得好快咩？嚇到個乘客甩底褲」、「你（樓主）有無執起佢交俾車長」。
（threads＠cheung.k.m）
