港鐵男疑偷拍女乘客！勇男當場逮住報警　揭手機藏逾350段偷拍片

遇到偷拍事件要立即出聲及舉報！有男網民在社交平台發文表示，見到1名男子在港鐵中環站月台上，十分貼近女乘客並偷影她們的臀部及胸部，樓主因車門反光揭發偷拍行為，當場將對方截住。樓主其後查看該男子手機，發現內有大量偷拍女士下半身的影片及相片，於是在網上公審兼報警，並提醒女士們小心。



男子疑在港鐵站內偷拍，被樓主揭發當場捉住。（Threads@spidermangecko）

疑偷拍男表示會刪除手機的影片。（Threads@spidermangecko）

樓主查看疑偷拍男的手機「垃圾桶」，發現內藏有逾350條疑是偷拍的影片。（Threads@spidermangecko）

中環站男子疑偷拍被逮 揭手機藏350多條影片

該名男網民在Threads上發布影片及發文，指疑偷拍男子經常在中環往柴灣方向月台上出沒。從影片可見，樓主手持疑似偷拍男子的手機，並翻看相機「垃圾桶」的內容，發現有多達350多條影片及10張相片，全都是在車廂或月台偷拍不同女子的下半身，男網民鬧：「嘩，師兄，無X病呀，未X見過XX呀而家」，男子無奈地表示「我del埋佢囉」。樓主最後報警，並在網上公審對方，提醒其他女士「見到呢個男人記得保持距離」。

疑偷拍男的手機內藏350多條影片。（Threads@spidermangecko）

疑偷拍男的手機內藏350多條影片，大部份是不同女子的下半身。（Threads@spidermangecko）

警員到場向疑偷拍男子了解情況。有網民讚樓主做得好。（Threads@spidermangecko）

網民激讚：香港需要多啲正義嘅人挺身而出

不少網民讚樓主做得好，「香港需要多啲正義嘅人挺身而出，做得好」、「你證明咗香港仲有好男人，謝謝你」。有人又指「咁後生就咁癲」、「我係男人我都唔明啲人影乜X」、「我每次11pm收工都見到佢坐喺度」、「好彩有男仔捉，女仔捉到又會俾人話着得咁短抵俾人影」。