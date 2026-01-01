逆線行車？後車乘客驚見貨車車頭對正自己嚇一跳　網民揭真相

忽然看到有車迎頭而來，不少人都會大嚇一跳，甚至心想必死無疑了，更何況對面的是1輛大貨車！近日有女子在社交平台上傳影片，可見她坐在副駕駛座，前方竟出現1輛大貨車的車頭，乍看之下猶如快要撞上後車，但仔細一看，該輛大貨車卻在是倒行，樓主不禁在帖文直呼「我一岳高頭真係嚇死」。其後網民紛紛留言，認為該貨車應只是被另一輛拖車拖行着，惟指出相關司機卻沒有掛上「拖車」標誌，容易引來其他駕駛者的誤會。



樓主在社交平台上傳影片，可見她坐在副駕駛座，前方竟出現1輛大貨車的車頭，乍看之下猶如快要撞上後車。（Threads「kendy.cwyy」影片截圖）

樓主抬頭驚見大貨車車頭

據樓主在Threads分享的影片，可見她坐在拖車後方私家車的副駕駛座，前方出現1輛大貨車的車頭，迎面對着樓主所坐的私家車，乍看之下還以為兩車快要迎頭相撞，非常驚險，而樓主也在文中形容當下心情，「嚇死，一岳高頭，心諗點解個車頭對住我」。不過，影片可見該輛貨車同樣與私家車向前移動。樓主其後在帖文留言補充，指本來她坐在副駕駛座正低頭使用手機，旁邊司機忽然大叫「嘩嘩嘩」，她一抬起頭便看到影片中的畫面，「我一岳高頭真係嚇死」。

網民分析：好明顯係拖車啦

影片一出，立即引來大批網民留言，不少人看過片段後解釋，認為該輛貨車應被另一輛拖車拖着行駛，但司機卻沒有掛上拖車牌，「好明顯係拖車啦，見到少少前車拖住，尾轆起晒頭耷晒前」、「拖車，只係唔記得掛拖車牌」。另外也有部份網民看過影片後同樣直呼可怕，「真係心都離一離，以為自己行錯路」、「我以為你掉轉緊播」、「勁恐怖，如果同貨車對撼真係死梗」、「拖車後面係唔係要掛返個拖車牌？」。

（Threads@kendy.cwyy）