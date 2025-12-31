高鐵2外籍男女赤腳晾座位　職員問1句竟轉踩椅背　網民：沒公德心

坐公共交通時將腳踩上別人的座位，這行為實在缺德。有女網民拍到台灣高鐵令人嘔心又讚嘆的一幕。有一對外國男女坐着時，將可以轉動的座位轉向自己，並將赤腳放在對面座位上。有高鐵職員上前問他們「4 tickets？（買了四張車票？）」，兩人自然答不是，職員便將座位轉回去，但兩人仍將腳放在椅背上，讓女網民覺得「好嘔」，決定公審兩人。不少網民也認為兩人行為離譜，「這位沒品的外國人，拜托不要這麼沒水準」。



樓主拍下兩人赤腳晾座位行為。（Threads@lindalinlindalin8822）

職員問他們一句，並將座位轉回。（Threads@lindalinlindalin8822）

兩男女腳晾座位 職員1句KO

從女網民上傳在Threads的相片可見，初時女方赤腳，而男方有穿襪子，但男方也脫襪，與女方一起將赤腳放上座位。高鐵職員見狀上前問兩人：「4 tickets？（買了4張車票？）」，兩人答「No.（不是）」，職員便將座位轉回去，可是兩人仍踩在椅背上。

由於兩人仍踩在椅背上，讓樓主覺得「很嘔」而公審。（Threads@lindalinlindalin8822）

網民讚職員做得好

不少網民認為他們的行為十分離譜，鬧爆「這位沒品的外國人，拜托不要這麼沒水準」、「歐洲日常，不用大驚小怪」、「其實沒品的歐洲人還不少，我上個月去日本也遇到插隊、亂拿別人物品、沒公德心的外國人」。

有人大讚職員機警，「致敬服務員」、「高鐵員工超讚！好機智讓對方啞口無言的處理方式」。