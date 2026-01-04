排球滾出電車路　消防員匆忙執波　網民：寧願日日打排球唔好出車

消防員打排球並非為了偷懶！有女生近日於網上發文，她在堅尼地城吉席街過馬路時，見到有個排球滾出電車路，正當困惑來源之際，有兩名消防員匆忙衝出來「執波」，原來是附近堅尼地城消防局的消防員在打排球時，不慎將排球打出消防局外，她覺得「執波」畫面十分搞笑，於是拍下與網民分享。



網民留言表示支持消防員打排球，「消防員平日打排球都係練體力」、「打排球係消防員訓練嘅一種，因為呢種運動可以好好咁協調全身，絕對唔係hea同埋玩」、「我諗大部份香港人都寧願佢哋日日打排球，都唔好出車，出得都唔係咩好事」。



有女生於堅尼地城吉席街目擊消防員衝出電車路撿排球。（Threads@_wingyc）

該女生於Threads發文說，「過過下馬路見到個排球碌出嚟，以為中學生唔小心碌出嚟，向後望見到兩個消防哥哥匆匆忙忙衝出嚟執波，勁搞笑（隔籬就係Kennedy Town消防局）」。

排球滾出電車路 堅尼地城消防員匆忙「執波」

照片見到，女生當時身處堅尼地城吉席街，1名穿淺藍色上衣的男子在電車路上走動，其前方有個排球。

網民留言表示支持消防員打排球，「唔打排球操fit，點樣夠氣力衝入火場」。（《焚城》電影劇照）

網民支持：打排球練體力和默契

網民留言表示，「唔打排球操fit，點樣夠氣力衝入火場」、「打排球係訓練埋默契同配合，同埋我都聽過打輸咗有嘢罰，一係跑喉架、晾水喉，不過唔知而家係咪」，又祝願「日日打波打到出馬路執波就好啦，唔好成日出街開工啦」、「祝願每個消防員日日返工都只係打排球，最多出去救下貓、救下困𨋢、睇下警鐘誤鳴就算」。

（Threads@_wingyc）