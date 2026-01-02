萬千星輝2025｜視帝視后獎座總值這金額！港人月薪XX倍夠首期買樓
撰文：布萊恩
出版：更新：
【萬千星輝頒獎典禮2025／日期／提名名單／入圍名單】無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2025》於周日（2026年1月4日）晚上在澳門上葡京綜合渡假村舉行。視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）花落誰家即將揭曉，而贏家除了得到名聲，更隨時「賺到笑」！事關TVB視帝、視后等獎座價值連城，總金額是一般港人月薪56倍，即接近5年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的一成首期。
萬千星輝頒獎典禮2025幾時做？
無綫電視（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》會在2026年1月4日晚上在澳門上葡京綜合渡假村舉行，而TVB公布，《萬千星輝頒獎典禮2025》得獎者獎座繼續由「福滿臨珠寶」贊助，總值128萬元。
視帝、視后等得獎者獎座總值128萬元
翻查資料，「福滿臨珠寶」已是連續第3年贊助得獎者獎座，在TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》中，「福滿臨珠寶」贊助了「999.9千足純金獎座」，總值83萬元；上屆TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》獎座總值「加碼」至128萬元，與今屆《萬千星輝頒獎典禮2025》身價相同，可謂價值連城！
+3
獎座總值等如一般港人月薪56倍
128萬元是什麼概念？以統計處最新公布「2025年8至10月就業人士收入」中位數22,500元計算，總額相當於一般港人工作超過56個月、近5年收入，相當誇張。
另外，如以首置買樓1,500萬元以下最高八成至九成按揭計算，128萬元已可支付樓價1,152萬元或以下單位一成首期，成為業主。以中原地產網頁數據為例，有超過2.2萬個樓盤單位符合條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是筍盤之選。
不過，128萬元的得獎者獎座是以總數計算，並非單一獎座價值，故以上數據只供參考。