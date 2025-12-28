呃飯食？餐廳阿嬸疑用1招　女生慘被額外收費：騙徒手法層出不窮

外出用餐結賬時，緊記仔細查閱賬單！有女生近日在葵芳新都會商場餐廳用餐，準備離開時遇1名陌生阿嬸走近，她以為是餐廳職員讓她坐下，喝完飲品便馬上離開，事後查看賬單時驚覺被多收錢，才醒覺對方當時曾快速地掃描桌面上的二維碼，疑趁機下單「呃錢」，以讓樓主幫忙「埋單」，她因而氣憤斥責「點解啲人可以奸到咁」。



網民紛紛表示離譜，「Wtx，仲有呢招」、「咁都俾佢諗到」；惟有留言覺得阿嬸未必有意，「個阿嬸如果有埋單，餐廳唔會收佢0（元），所以你可能屈咗阿嬸呃錢」。樓主事後補充，男友透過他們下單紀錄，證實有餐點於他們用餐後1小時才再下單，餐廳亦承認員工有錯失，願意退還樓主額外支付金額，故表示「事件告一段落」。



有女生分享在餐廳用餐，疑被陌生阿嬸用1招，趁機「呃飯食」。（示意圖／shutterstock）

女生偕男友到新都會商場餐廳用餐

「騙徒手法層出不窮」，該女生在threads發帖，希望透過分享其遭遇，警世並提醒他人「大家小心啲」。樓主透露，日前和男友到葵芳新都會商場某泰國餐廳吃午餐，其間1名陌生阿嬸走近並詢問她：「小姐走未？」樓主當時見對方想坐下，加上她正準備離開，又以為是餐廳職員讓她坐下，故回覆「飲埋（杯嘢）就走」。

該女生在葵芳新都會商場某泰國餐廳吃午餐。（新鴻基地產圖片）

阿嬸極速掃描二維碼 女生事後方知被額外收費

樓主形容「點知佢勁快就scan table QR code落單」，她當下未有反應過來，已付款離開，直到乘車至尖沙咀時，欲計算支出表才發現「點解貴咗咁多」，相信是該阿嬸趁她未為意之時下單並「呃錢」。樓主氣憤不已，質疑「點解啲人可以奸到咁」，指終於明白下單二維碼固定在餐枱「係咁危險嘅一件事」。她事後回想該阿嬸當時還要表現客氣，不停稱「唔該」，揶揄「客氣得over原來係咁嘅意思，要我請佢食下午茶」。

樓主離開餐廳，計算支出表才驚覺「點解貴咗咁多」。（示意圖／shutterstock）

有網民對阿嬸疑似「呃飯食」手法感到嘩然，「Wtx，仲有呢招」、「咁都俾佢諗到」、「若果阿嬸係無心，佢埋單嗰陣，店家同佢應該會發現張單俾你埋咗」；有留言則指其實樓主自身都有責任，「畀錢唔係出餐廳畀？個侍應實同你講價錢，嗰刻唔會覺得畀多咗錢？」、「如果自助埋嘅話你一定睇咗銀碼㗎啦，咁都可以畀多咗嘅話，其實你自己有問題囉」、「錢銀嘢唔當場解決，一離開好難追討，記得養成畀錢前check數習慣」。

阿嬸存心「呃飯食」？ 網民意見兩極

惟有意見覺得阿嬸未必是騙徒，猜測當中存有誤會，「你點樣可以一口咬定阿嬸係呃錢？」、「阿嬸係咪遲過你走？無啦啦俾你埋咗張單，人哋都唔知點算，其實你有無諗過佢都係受害者」、「個阿嬸如果有埋單，餐廳唔會收佢0（元），所以你可能屈咗阿嬸呃錢」。

餐廳下單設計有漏洞？ 建議採用1方法

有人質疑是餐廳設計存漏洞，「其實允許搭檯嘅餐廳唔應該scan table QR code落單」、「所以我會叫staff落單，多個證人」、「我scan完會將個code反轉，以防有人scan入我數」、「我老細曾經問點解整唔到fix QR code喺檯面，話人哋得點解我哋做唔到，同佢解釋咗一百次，佢都唔明個危險喺邊度」，認為食肆應採用1個方法避免客人蒙受不必要損失，「有啲餐廳幾好，邊個落單就直接喺電話畀埋錢confirm order，同朋友食嘢都唔使左計右計」。

反映餐廳獲退款

樓主補充，男友事後找到他們下單紀錄，時間顯示有餐點於他們用餐後1小時才再下單，隨即向餐廳反映。餐廳及後承認員工有錯失，願意退還樓主額外支付金錢，她自己亦承認有責任要「對單」，盼望該阿嬸只是不明白二維碼下單運作，又或許是心急點叫食物，表示「事件告一段落」。

（threads＠chercher123）