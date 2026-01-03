電騙│老婦墮入境處騙案　機智銀行職員1句識破　後續獲讚：好聰明

【電騙／最新電話騙案】騙徒手法層出不窮，要多關心長者免墮騙局。有香港女生於Threads發相發文，指在銀行目擊1名老婆婆懷疑墮入「入境處官員」騙案，幸好有機警銀行職員重複問1個問題識破，感嘆「大家可唔可以關心多啲屋企嘅老人家」。



事件引來網民熱議，大讚銀行職員「做得好」，「好彩個職員救咗個婆婆」、「老人家的錢都敢呃！」、「明明電話實名制話防詐騙，點解唔拉佢地？」。



有香港女生於Threads發相發文，指在銀行目擊1名老婆婆懷疑墮入「入境處官員」騙案，幸好有機警銀行職員重複問1個問題識破。（Threads@zoe_leewy）

小心電話詐騙！該香港女生於Threads發相發文，指在銀行目擊1名老婆婆使用自動櫃員機（ATM）時，問職員如何入錢，職員見狀重複問她1個問題，惟老婆婆支吾以對，職員遂識破老婆婆疑墮入「入境處官員」騙案，「個職員係咁問婆婆，您識唔識收款嗰個人。個婆婆好似答唔出，講咩入境處」。

老婆婆疑墮入「入境處官員」騙案。（資料圖片）

老婦疑墮「入境處官員」騙案 機智銀行職員1問題識破

從相片見到，該老婆婆正在使用自動櫃員機，旁邊站有1名男子望着老婆婆，相信是相關銀行職員。

職員識破疑似騙案後，沒有教老婆婆如何使用自動櫃員機入錢，並老婆婆帶到櫃枱處，報警處理。（Threads@zoe_leewy）

後續這樣處理

樓主補充，職員識破疑似騙案後，沒有教老婆婆如何使用自動櫃員機入錢，並將老婆婆帶到櫃枱處，報警處理，「最後個職員帶阿婆去櫃枱嗰邊。職員唔教佢（老婆婆）點樣入錢，再報警」。

網民呼籲多關心長者，「多啲關心老人，唔好畀佢哋成為詐騙份子嘅餌」。（資料圖片）

網民激讚銀行職員：做得好

網民看後大讚銀行職員「做得好」，「好彩個職員救咗個婆婆」、「好聰明！LIKE」、「唯有靠銀行職員咋」、「好彩好彩」、「老人家的錢都敢呃！」，又呼籲多關心長者，「多啲關心老人，唔好畀佢哋成為詐騙份子嘅餌」。