大埔71K九巴車長成功尋人！平安夜前與小朋友們聚餐　網民睇到喊

聖誕節暖心好人好事！大埔71K線九巴車長叔叔尋人事件有後續，熱心車長經一眾網民發揮尋人力量，終在平安夜前夕（12月23日）約到該群幼稚園小朋友及家長一起吃晚飯，聖誕禮物亦成功親手交到小朋友手上。車長滿足道：「我哋傾得好開心，玩得好開心。」



網民留言大呼感動，「睇完連我都開心到喊呀！」、「多謝你，成件事好感動，係近期大埔人嘅苦中一點甜，祝所有大埔人都聖誕快樂」、「你做咗真正嘅聖誕老人」、「相信呢個聖誕對呢班小朋友係畢生難忘」。



該九巴車長12月22日於facebook大埔群組發文尋人。（fb群組「大埔 TAI PO」截圖）

該九巴車長12月22日於facebook群組「大埔 TAI PO」發文說，希望尋到一群宏福苑大火前，每天都會乘搭他駕駛的71K線九巴的幼稚園小朋友，欲送上聖誕禮物傳達心意。

大埔九巴司機尋人！欲送聖誕禮物予幼稚園學生：大火後冇再搭我車

大埔71K九巴車長成功尋人 平安夜分享後續

兩天後平安夜（12月24日），該車長再於同一群組發文分享尋人後續表示，「好多謝各位大埔網友驚人嘅速度，琴晚即時約到呢班小朋友出嚟食晚飯！聖誕禮物成功親手交到小朋友手上，我哋傾得好開心，玩得好開心」。

大埔71K線九巴車長（左）成功尋人，終在平安夜前夕（12月23日）約到該群幼稚園小朋友及家長一起吃晚飯，並送上聖誕禮物。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

車長平安夜前與幼稚園小朋友及家長們聚餐

車長形容是「happy ending（開心結局）」，他感謝水晶巴士控股有限公司免費借出「水晶巴士」，「畀我哋安全送所有小朋友回家」。他最後祝願，「祝各位網友聖誕快樂！身體健康！祝願宏福苑所有災民早日走出傷痛，盡快適應新生活！」。

而九巴亦於facebook專頁發文讚揚車長，「車長有愛，大埔有愛，感謝這位暖心車長用心關懷每一位乘客，喺節日帶嚟更多溫暖」，並表示「九巴會繼續與大家同行，傳遞關愛與希望。祝大家聖誕快樂，平安喜樂」。

九巴亦於facebook專頁發文讚揚車長，「車長有愛，大埔有愛」。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

網民感謝車長：呢份聖誕禮物好感動呀

網民留言感謝車長，「呢份聖誕禮物好感動呀」、「你太warm，雖然小朋友遇到不幸事，但有有心人做溫馨事」、「多謝你將愛心種子種植在各人的心中」。

有網民指出，「71K大埔街坊線嚟講，係最照顧小朋友同老友記」、「71K經那打素醫院，好多老友記會搭呢條線，真係大部分司機都特別好耐性，見過司機會開聲提長者坐好要開車喇！呢份專業與人情味係值得敬重」、「九巴好好珍惜呢啲員工，係公司寶貴財產」。

也有網民說，「各人平安就好」、「香港點變，人情仍在」、「希望呢啲嘢繼續做繼續支持送暖，真心舊時香港嗰種獅子山精神互相幫忙，尤其大埔一定感受到」。