小食店碗仔翅食到底驚見「用過膠布」 食環這樣回覆 網民：恐怖
撰文：喬納森
出版：更新：
食店衛生情況不容忽視。有女網民在網上發相，指在將軍澳坑口一間小食店外賣了生菜魚肉碗仔翅回家，可是食到最底，竟然發現有塊用過的膠布，令她感到十分嘔心，並向食環署舉報。不少網民留言，「好恐怖」、「之前大埔分店見到佢地用地拖整嘢食，之後就唔係好敢再食」。
食環署回覆《香港01》時表示，根據紀錄，該署於2025年12月29日接獲相關投訴後，已隨即聯絡投訴人跟進及收取相關食物樣本作檢測，有關調查仍在進行中。
另外，食環署人員已到事涉處所調查，其間沒有發現食物被污染的情況，該署人員已向事涉處所負責人及食物處理人員進行衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人和環境衞生，以確保食物安全。
有女網民在Threads上發文及發相，指自己外賣回家的生菜魚肉碗仔翅，食到最底竟發現有塊用過的透明膠布，頓時感到十分嘔心。樓主於是向食環署作出投訴，對方回覆表示巡查過該店，發現的確「有位員工手部受傷用膠布，同埋佢地做嘢有時戴手套，又有時冇戴，我建議佢哋由透明膠布轉做一隻藍色膠布架啦」，樓主於是在網上公審店家。
碗仔翅藏用過膠布 網民：好恐怖
帖文引來不少網民留言，「OMG」、「好恐怖」、「之前大埔分店見到佢地用地拖整嘢食，之後就唔係好敢再食」。
