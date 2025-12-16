00後港美女超狂生日願望爆紅！想這樣識「李嘉誠個仔」　身份曝光

「00後」除了整頓職場，還要整頓生日願望？本港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港漂亮女生對着生日蛋糕許出連串生日願望，從撿獲iPhone 17 Pro Max到認識香港首富李嘉誠兒子，再獲得高薪厚職並結識「鑽石王老五」，故事環環相扣一氣呵成，目標清晰，加上女主角樣貌甜美及臉露笑容，瞬間吸引大量關注。



這段超狂生日願望影片在網上瘋傳爆紅，發布短短5天已吸引超過3萬人「讚好」。網民笑言「還真詳細阿，這生日願望」、「$200蛋糕許200億嘅願望」、「本來講出嚟嘅願望唔會靈，你仲要講咁大聲」、「神：這個人貪心得很……」、「偉大嘅願望，一定要試試啊」。



也有網民認出女生真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅，修讀護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生澄點滴，大讚是活潑可愛、個性率直的女生。



本港網絡近日瘋傳1段「00後生日願望」影片，有香港女生對着生日蛋糕許出連串生日願望，瞬間爆紅。（IG@namyau_2）

這是「00後」獨特許生日願望方式？該段「00後生日願望」影片近日在本港社交平網絡流傳。影片長31秒，1名穿着疑似畢業袍的年輕長髮女生，單手捧着點起蠟燭的生日蛋糕，閉上眼晴連珠炮發大聲講出生日願。

00後女生許超詳細生日願望 撿iPhone認識李嘉誠兒子？

女生一口氣說出生日願望：「我願望係聽日執到iPhone 17 Pro Max，然後發現係李嘉誠個仔跌嘅，之後佢太睇好我，畀咗我1個月薪10萬蚊嘅秘書工作畀我啊，然後佢個friend就認識咗我，係個鑽石王老五嚟嘅，之後我哋兩個就開心雙宿雙飛。Yeah！多謝，再中埋個六合彩，唔該！」說畢她便吹熄蠟燭，露出尷尬笑容，旁邊朋友歡呼。

穿着疑似畢業袍的年輕長髮女生，單手捧着點起蠟燭的生日蛋糕，閉上眼晴連珠炮發大聲講出生日願。（IG@namyau_2）

影片爆紅 網民：講出好多人嘅願望

影片發布短短5天已吸引超過3萬人「讚好」，相當受歡迎，其後更被人「偷片」放到不同平台，隨即被瘋傳。網民笑言「還真詳細阿，這生日願望」、「本來講出嚟嘅願望唔會靈，你仲要講咁大聲」、「3蚊蠟燭許3億願望？」、「神：這個人貪心得很………」、「原來願望是這樣許的！那我錯過太多了⋯⋯」、「叫你許願，沒叫你做白日夢」、「佢只係講出好多人嘅願望」。

也有網民祝福女生願望早日達成，「咁要落力啲出街行成日睇下執唔執到（iPhone 17 Pro Max）」、「偉大嘅願望，一定要試試啊」。

影片發布短短5天已吸引超過3萬人「讚好」，相當受歡迎。（IG@namyau_2）

女生甜美身份曝光

而片中女生「爆紅」後，網民認出其真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅「藍幽namyau」，護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生活點滴。她在12月9日發布這段「00後生日願望」影片，留言稱「為自己的未來感到堪憂」。

女生「爆紅」後，網民認出其真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅「藍幽namyau」，護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生活點滴。（IG@namyau_2）

女生「爆紅」後，網民認出其真身為「cosplayer（角色扮演者）」網紅「藍幽namyau」，護理學系畢業，不時於Facebook、Instagram（IG）等社交平台分享生活點滴。（IG@namyau_2）