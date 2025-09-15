行人路揸電動滑板車險撞阿婆　短褲女穿搭成焦點　網民：唔好累人

香港現時並不容許使用電動可移動工具。近日網上流傳影片，有穿背心短褲年輕女子在觀塘中海日升中心對出行人路，涉違法駕駛電動滑板車，險些撞到1名婆婆。網民批評「真係當咗合法！仲差啲撞到人，我真係祝福佢唔好累到人」。



不過更多網民將焦點放在女子的衣著上，指出其內衣看似不合身，更有人說「影女就影女啦」。



近日網上流傳影片，有穿背心短褲年輕女子在觀塘中海日升中心對出行人路，涉違法駕駛電動滑板車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享1段11秒影片，直斥片中女子「危險駕駛」。影片見到，1名穿背心短褲年輕女子在觀塘中海日升中心對出行人路，涉違法駕駛電動滑板車，雖然行人路路面範圍很大，但女子仍緊貼1名婆婆身後駕駛，險些撞到對方。

行人路揸電動滑板車險撞阿婆

網民紛紛批評女子違法駕駛，更有機會撞到他人，「行步路都懶，平時喺屋企係咪乜都唔做，淨係攤喺床玩手機」、「香港啲地面凹凹凸凸好易X街」、「爭啲撞到阿婆」、「阿婆今晚驚風散當飯食」、「捉到呢啲要重罰呀，周街電動單車、風火輪周圍走，撞到人點算」、「撞到行人真係唔知點計，尤其係撞到小朋友，真係不得了！」。

網民將焦點放在女子的衣著上，指出其內衣看似不合身。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

背心女衣着惹網民關注

更有不少網民留意到女子的內衣看似太大不合身、有人質疑樓主「影女就影女啦」。

女子緊貼1名婆婆身後駕駛，險些撞到對方。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子緊貼1名婆婆身後駕駛，險些撞到對方。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港現時禁電動可移動工具

警方曾多次重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。