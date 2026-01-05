粵牌車停雙黃線阻路　司機車內用手機　網民批離譜：大地任我泊？

「粵車南下」入境本港市區於2025年12月23日起實施，本港過去亦早有不少同時掛着粵車牌號的汽車在路上行駛。最近有網民在Threads上傳照片和影片，批評日前目擊1輛黑色私家車隨意停泊在路中心，除了香港車牌，車輛也掛有內地廣東省車牌，未有完全緊貼路邊而停靠，而且該處為雙黃線路段。司機亮着雙黃燈，並在車內使用手機，旁若無人，讓樓主不禁慨嘆「而家啲粵車南下係咪已經冇王管」。



1輛黑色私家車隨意停泊在路中心，除了香港車牌，車輛也掛有內地廣東省車牌，未有完全緊貼路邊而停靠，而且該處為雙黃線路段。（Threads「_lauchihin」影片截圖）

私家車停雙黃線 司機車內玩手機

樓主在Threads上發帖分享，慨嘆「其實而家啲粵車南下係咪已經冇王管」，表示日前看到1輛私家車停泊在路中心「塞住條路」，司機卻自顧自地玩手機。據樓主分享的照片和影片顯示，涉事黑色私家車停泊在路中心，車輛有粵牌，未有完全緊貼路邊而停靠，而且該處為雙黃線路段，私家車當時亮着雙黃燈，駕駛座坐有1名男子。

涉事司機亮着雙黃燈，並在車內使用手機。（Threads「_lauchihin」圖片）

網民斥司機懶理法例

許多網民看後紛紛批評涉事私家車司機無視交通規則，呼籲樓主向當局舉報，「大地任我泊？」、「呢啲碎料，紅燈轉彎就真係會車死人」、「我比較好奇係，黃埔鎖車隊居然冇收佢皮」、「呢架雖然都係粵車亦係南下，但就唔係最近嗰個粤車南下計劃嗰啲」、「雙黃線停？嘩！大晒！」、「人哋可能搵路嗰一刻俾你影咗啫，但雙黃線停車記得打1823舉報啦」。