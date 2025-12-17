紅磡旅遊巴打橫封路落客！受阻司機：仲覺得自己啱　影片瘋傳惹議

司機看到前路被擋無法駛走，確實會無奈又氣憤。網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，顯示1輛旅遊巴打橫停泊在紅磡民樂街落客，由於當時民裕街爆水渠要封路，只能在民樂街掉頭，後方司機不滿被旅遊巴阻擋封死出口，遂將影片放上網公審。網民留言批評該旅遊巴霸道不當，「旅遊巴XX過的士」、「TesX也會甘拜下風」、「真係唔明畀啲禮貌耍個冧畀人有幾難呀，讓你嗰個條氣都順啲啦！」。



網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，1輛旅遊巴打橫停泊在紅磡民樂街落客，阻擋了其他車輛去路。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

被擋司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文批評旅遊巴司機，「打横封路落客，仲覺得自己啱」。車cam影片見到，事發於12月14日早上近9時，1輛旅遊巴打橫停泊在紅磡民樂街，樓主因被擋着無法駛走，大批旅遊巴乘客陸續下車，穿黑衣男子站在樓主前方，面露不悅地比劃了1下後走開，站在旅遊巴車頭待全部乘客下車。

旅遊巴民樂街打橫停車落客

有網民不解旅遊巴為何要打橫落客，問道：「要掉頭咩？民裕街封咗？」樓主回覆：「民裕街爆水渠封咗，要喺民樂街掉頭。」又指該處有指示提醒車長逾7米車輛不准駛入，他又提到「好快有好人嚟，叫我走先，佢處理」。

1輛旅遊巴打橫停泊在紅磡民樂街，樓主因被擋着無法駛走，大批旅遊巴乘客陸續下車。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民分享的車cam截圖顯示，12月14日早上民樂街封路，車輛無法駛入民裕街。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民批旅遊巴司機：呠都未呠就話返人轉頭

網民批評旅遊巴司機，「最X憎呢啲，呠都未呠就話返人轉頭」、「其實就算樓主或者片中旅遊巴上落客，只要停好少少，都唔會封晒條路啩。揸得車上落客好正常，但可唔可以停好少少唔好阻住後面呢！」，又建議樓主「有時間就對前，等佢扭多10幾手先走到，加頂住後面，等全世界人XX佢」、「行埋少少，1個人落車響1下，幫佢數人數」。