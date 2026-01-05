港鐵大逃亡？多名女乘客尖叫逃跑影片瘋傳！原因竟是這樣：好恐怖

港鐵「大逃亡」？本港網絡瘋傳1段Threads影片，見到港鐵屯馬綫車廂內，有多名女乘客驚恐尖叫、瑟縮走避，看似相當恐慌，而導致這1幕的「罪魁禍首」，竟然是「牠」！港鐵職員則到場嘗試捕捉「禍首」。



影片引來網民熱議，形容情況看來就像韓國電影《屍殺列車》場面，「大型災難現場」、「好恐怖」。不過亦有網民看到「禍首」真身後直呼「可愛」，又笑言「搭順風車」、「逃票🤣🤣有冇發定額罰款佢」。



本港網絡瘋傳1段Threads影片，見到港鐵屯馬綫車廂內，有多名女乘客驚恐尖叫、瑟縮走避，看似相當恐慌。（Threads@c_k.720）

港鐵多名女乘客驚呼尖叫走避

港鐵驚現「不速之客」？有男網民於1月3日在Threads發布這段「港鐵車廂大逃亡」影片。影片長11秒，聽到港鐵屯馬綫車廂內有女乘客驚恐尖叫，「飛入嚟喇！」，更有多名坐在座位的女乘客突然瑟縮「逃走」離開座位，餘下1名女乘客呆坐，看似驚魂未定，十分害怕。

港鐵屯馬綫車廂內有女乘客驚恐尖叫，多名坐在座位的女乘客突然瑟縮「逃走」離開座位。（Threads@c_k.720）

「原兇」竟是白鴿

造成這次「混亂」的原因，竟是1隻白鴿。影片見到，這隻白鴿在車廂踱步，突然蓄力飛向吊環上欄杆，坐在附近座位的女乘客隨即受嚇驚呼，多人「逃離」座位。不一會白鴿似「找到目標」，拍翼飛向1名女乘客背部，之後再往車廂深處飛去，所到之處附近女乘客受嚇躲避。

造成這次「混亂」的原因，竟是1隻白鴿。（Threads@c_k.720）

這隻白鴿在車廂踱步，突然蓄力飛向吊環上欄杆，坐在附近座位的女乘客隨即受嚇驚呼，多人「逃離」座位。（Threads@c_k.720）

港鐵職員嘗試捕捉白鴿

影片又見到，有拿着捕捉網的港鐵職員到場，似乎正在嘗試抓捕白鴿，惟至影片結束時仍未成功捕獲。樓主則笑言：「白鴿搭地鐵唔使畀錢呀？」

有拿着捕捉網的港鐵職員到場，似乎正在嘗試抓捕白鴿。（Threads@c_k.720）

網民呼恐怖：大型災難現場

網民看過影片議論紛紛，有人形容情況看來就像韓國電影《屍殺列車》場面，「大型災難現場」、「勁恐怖」、「嚇死人」、「離遠見到唔係好驚，但飛埋嚟就會好驚」、「佢點樣入嚟㗎？」。

不過亦有網民認為白鴿「可愛」，笑言「放蕩不羈」、「打個白鴿轉」、「逃票🤣🤣有冇發定額罰款佢」、「白鴿梗係白撞啦」、「請善待牠」。

有網民形容，情況看來就像韓國電影《屍殺列車》場面，驚呼「大型災難現場」。（Threads@c_k.720）

港鐵揭事件後續

港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，1月3日屯門站職員曾登上屯馬綫列車處理有雀鳥飛進車廂，其後雀鳥飛走並離開車站。