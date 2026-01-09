港鐵女子疑穿「Dior」A貨外套　男乘客拍照嘲笑　反遭網民鬧無品

穿名牌令人有優越感自我感覺良好，但價格未必人人負擔得起。有男網民在網上發相，指見到港鐵有女子身穿仿名牌「Dior」的外套，更笑稱對方的外套叫「lun diao」（日語：「何だよ」（搞邊科?）），表示當時他「忍笑忍到標尿」。不少網民留言反鬧男網民無品，「大家都搭港鐵，何必笑人哋」。



樓主拍下疑穿A貨外套女子，更指自己「差啲忍笑忍到標尿」。（Threads圖片）

有男網民在Threads上發相，指在港鐵車廂內，見有女乘客穿了件黑底白字的外套，上面印有仿似名牌「Dior」字樣的外套，揶揄是假貨「lun diao」（日語：「何だよ」（搞邊科?）），「差啲忍笑忍到標尿」。

樓主嘲笑別人穿疑似A貨 網民看不過眼圍攻

可是樓主圍爐不成，反遭網民「圍攻」指他無品，「同時坐地鐵你到底在優越什麼」、「有咩所謂，都係衫啫」、「好慘，可能佢住三線城市農村縣城，喺樓下求其見到件外套有花紋又平平哋，唔知係A貨就買咗，冇諗過着去香港會有另一個context，可以咁樣解讀佢身上面嘅花紋」。

不少網民認為樓主無品，「笑嗰啲自己諗下」。（《唐伯虎點秋香》劇照）

網民：大家都搭港鐵，何必笑人哋

有人又指，「你咁鍾意公審人，講真你正品呢件外套你都買唔X起啦，大家都搭港鐵，何必笑人哋」、「而家香港已經流行咗周圍影人哋再公審，真係頂唔順。笑嗰啲自己諗下，可能你因為你自己嘅衣著又會畀人擺上網 ，真係唔掂，太XX啦」。