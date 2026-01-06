旺角動漫精品店失竊！店主發相尋人　女賊仙氣容貌曝光惹網民哄動

日本動漫產品一向深受歡迎，所以有價有市。旺角1間動漫精品店在網上上載2張照片，店主指出圖中女子懷疑「偷咗《怪獸8號》嘅貨品」，希望「呢位小姐盡快聯絡本店」，其他人如有資訊提供，亦可以聯絡店方。



網民見到圖中女賊容貌紛紛起哄，因「錯重點」認為對方容貌不俗，「佢𠵱個樣都要偷嘢？」、「請聯絡我，有興趣想認識佢」、「咁靚女，唔似偷，只係大頭蝦唔記得畀錢」，亦有人覺得「偷嘢冇分靚同唔靚」，理應嚴懲盜竊行為。



涉事動漫精品店上載疑似女賊的照片尋人。（threads@b26shop_hk圖片）

店主公開女賊容貌尋人

涉事動漫精品店今年1月在threads上載2張疑似女賊照片，公開尋人，形容「新一年第一件事尋人」。女賊涉嫌偷走日本動漫《怪獸8號》精品，希望對方歸還，同時呼籲其他人如有消息，可以聯絡店方。

圖中女賊目測年約20歲，長髮染成偏淺金或啡金色，並有瀏海，頭髮略帶自然捲或波浪感，五官輪廓分明，妝容自然，樣貌清秀。（threads@b26shop_hk圖片）

女賊五官輪廓分明 樣貌清秀

根據照片，圖中女賊目測大約20歲，長髮染成偏淺金或啡金色，並有瀏海，頭髮略帶自然捲或波浪感，五官輪廓分明，妝容自然，樣貌清秀，穿上偏厚淺色外套，配合白色圍巾，屬於冬季休閒穿搭。

網民︰咁靚女，算啦

大量網民看到女賊照片後「錯重點」，認為女賊容貌不俗，「大美人一個，咁靚女就算數啦」、「咁靚女應該係無心之失啫」、「咁靚女，算啦」、「我送俾你啦，唔好再偷嘢」。亦有網民認為「賊不可以貌相」，容貌再漂亮但盜竊仍需嚴懲，「好眉好貌」、「卿本佳人奈何作賊」。

日本動漫《怪獸8號》講述男主角生於怪獸出沒的地方，突然獲得變成怪獸的能力，因而踏上戰鬥之路。（網上圖片）

《怪獸8號》講述男主角和怪獸戰鬥故事

日本動漫《怪獸8號》講述男主角生於怪獸出沒的地方，原本在清潔公司工作，豈料突然獲得變身怪獸的能力，因而踏上戰鬥之路，最終把怪獸殲滅。

