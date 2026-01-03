阿伯偷財物　大叔竟沒報警教育5分鐘　拍片者：最後疑似寫悔過書

對付賊人新方法？網上流傳1段影片，有大叔於公園被1名阿伯偷竊財物，大叔竟沒報警，而是苦口婆心教育阿伯5分鐘。拍片女生表示，大叔最後要求阿伯坐下寫字，猜測可能是寫悔過書。



網民大讚，「叔叔心地好，又係正義人」、「叔叔刀子嘴豆腐心」、「嘩，估唔到香港可以見到咁和平嘅操作，有啲勁呀」，又猜測大叔「後生做訓導」。



拍片女生於Threads發文表示，「呢個阿叔正呀，捉到偷自己嘢嘅賊仔，第一樣嘢係教導，最後喺公園仔擾攘咗5分鐘，冇報警，而係捉佢去另一邊坐喺度叫佢寫嘢，可惜離我太遠，唔知係咪悔過書」。

阿伯偷財物 大叔竟沒報警教育5分鐘

影片見到，白衣大叔右手搭在背包阿伯後頸位置指出，「偷我嘢？吓？你望住我，你唔係第一次呀，X頭」，又問道「如果擔心有人攞我啲嘢，咁你點呀？你答我」。

白衣大叔向阿伯說教，「幾廿歲唔好做呢啲嘢啦」。（Threads@so.neverror）

大叔：你攞綜緩點X樣，關我X事呀？

大叔接着說起教來，「幾廿歲唔好做呢啲嘢啦，X你老X，而家啲電話唔值錢㗎，X街，我嗰日執個iPhone我都畀返人呀」、「我都好X窮呀，我嗰身數埋得廿幾蚊」，並聲稱要報警。大叔繼續爆粗大罵，「X你老XXX，畀次機會，你攞綜緩點X樣，關我X事呀？我洗碗㗎」，影片就此完結。

網民讚：阿叔句句到肉

網民留言表示，「阿叔句句到肉，但係又加個粗口好好笑」、「阿叔難得有人企定定俾佢鬧，其實開心過報警！」、「可能被教導，仲難受過俾人拉」、「可能根本博拉，點知遇着個說教嘅，顯得好尷尬！」。