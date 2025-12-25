獨特晾衣法？葵涌邨住戶打橫伸晾衣架至外牆　房屋署：已嚴正警告

高難度晾衣法！有女生近日於葵涌邨發現有住戶於外牆打橫伸出晾衣架，晾曬大量衣服，她大感神奇，立即拍下照片影片於網上分享，並問網民究竟如何做到。



網民留言直斥該住戶行為危險，「點止話神奇，要舉報，跌咗落嚟咁點算啊，死人都得㗎喎！」、「大風少少就跌」、「佢個單位廳窗出面吉晒大把位有得晾喎，做咩要喺睡房咁高難度晾出去？」，又說「神奇在咁曬衫法好污糟，全部衫黐晒外牆同無洗有咩分別」。



房屋署回覆《香港01》查詢時表示非常關注事件，今年12月21日留意到相關的帖文後，已即時派員巡查邨內所有樓宇，並於翌日（12月22日）鎖定涉事單位及進行家訪，房屋署職員已嚴正警告及提醒有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品，若再發現違規行為，會按《屋邨管理扣分制》被扣7分。



葵涌邨有住戶於外牆打橫伸出晾衣架，晾曬大量衣服。（Threads@suchiisaiimouto）

該女生12月21日於Threads發文表示，「嘩好神奇啊，有冇人可以解釋下佢點樣曬衫？」。照片及影片見到，該住戶於睡房窗口打橫伸出晾衣架至外牆，晾曬大量衣服，雖然客廳窗口裝有晾衣架，但該住戶未有使用。

葵涌邨住戶打橫伸晾衣架至外牆

帖文引來熱議，有網民指出「先唔理石屎夠唔夠力，佢外牆咁樣鑽窿隨時漏水」、「算唔算僭建」、「承重力好強」、「但佢用個窗受力，唔驚成個窗跌落去咩？」、「咁樣漠視他人安全，都知佢咩人啦」、「神奇在管理處咁都唔理」。

有網民疑惑：「佢個單位廳窗出面吉晒大把位有得晾喎，做咩要喺睡房咁高難度晾出去？」（Threads@suchiisaiimouto）

網民籲舉報：跌落嚟死得人

有網民疑惑，「點解另一邊有曬衣架唔用？要專登咁危險伸支棍出去」，有網民就猜測「可能另一邊不斷滴水，投訴極都無人理，咪出此下策」。

房屋署回覆《香港01》查詢時表示，已嚴正警告及提醒有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。（Threads@suchiisaiimouto）

房屋署：已嚴正警告及提醒有關住戶

房屋署回覆《香港01》查詢時表示，房屋署非常關注近日社交媒體就葵涌邨租戶以長桿把衣物伸出窗戶外晾曬的帖文。根據記錄，房屋署過往並沒有收到相關投訴，於今年12月21日留意到相關的帖文後，已即時派員巡查邨內所有樓宇，並於翌日（12月22日）鎖定涉事單位及進行家訪。

房屋署指出，職員已嚴正警告及提醒有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品，若再發現違規行為，會按《屋邨管理扣分制》被扣7分；若於兩年內累計扣分達16分，公屋租約可被終止。住戶表示明白並承諾不會再作出相關不當行為。經過觀察，有關住戶近日沒有再使用長桿把衣物伸出窗外晾曬。

房屋署表示，會繼續留意有關租戶的情況，同時屋邨辦事處已加強宣傳，在各座大堂張貼通告，提醒住戶切勿在窗戶、露台或樓宇外牆放置任何有潛在掉落風險的物品；保安亦已加強在邨內所有樓宇巡邏，如發現違規情況，辦事處會立即要求住戶即時移除相關物品及按《屋邨管理扣分制》作出跟進。