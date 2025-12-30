順天邨街坊唱甩beat版《Faded》！原唱Alan Walker留言1句極爆笑

「我唱得不夠動人，你別皺眉！」順天邨有街坊日前在網絡上「爆紅」，事關他在晚上時份打開窗戶大唱Alan Walker經典歌曲《Faded》，但因為他走音和甩beat（甩掉節拍），甚至將歌詞「I’m faded」唱成「I’m 飛釘」引來鄰居拍片，被網民瘋狂恥笑，「笑到傻，播X住唱都可以唔啱Beat」、「求全幢人心理陰影面積總和」、「唱得好好啊，不過唔好再唱啦thx」。



片段發布不足2天已獲6.3萬人讚好，以及多人轉發，令人意外的是連Alan Walker本尊都親自留言回應「I’m HERE（我在這）」，惹來網民戲稱「師兄有料，唱嗰位ching可以寫落CV了」、「香港樂壇好嘢，真係衝出亞洲了」。



順天邨有街坊大唱Alan Walker經典歌曲《Faded》，因走音和「甩beat」在網上「爆紅」。（「threads＠heii_1225」影片截圖）

有住在觀塘順天邨街坊在threads上傳影片，大呻鄰居晚上在家中練歌時，因為未有關上窗戶，造成嚴重噪音滋擾，無奈表示「師兄，唱歌唔係問題，但係可唔可以閂窗？」

順天邨男住戶晚上唱K 唱甩beat版《Faded》爆紅

從影片可聽到，該男住戶在晚上時份打開窗戶，播放挪威DJ及音樂製作人Alan Walker的著名歌曲《Faded》，並不停跟隨音樂哼唱「Where are you now？（你在哪？）」，可惜不但拍子未有跟上，亦明顯出現走音，更爆笑的是他竟然將歌詞「I'm faded」唱成「I'm 飛釘」，令樓主和旁人不禁拍片竊笑。

挪威DJ及音樂製作人Alan Walker為歌曲《Faded》原唱。（網上圖片）

住附近鄰居呻受滋擾崩潰：唱X到9點幾先收X

片段引來極大迴響，有居住附近網民指已受涉事住戶困擾一段時間，「我先係住佢隔籬嗰個呀，條傻佬唱X到9點幾先收X」，他人則笑稱「係唔係因為歌聲太震撼，所以鄰居先掛條底底出嚟平衡返個氣場」、「隔籬有米字防爆玻璃就知」、「叫佢落樓下唱，啲阿伯阿婆實好興起，（變）順天disco」、「突然覺得屋企只係有咕姑固做隔籬鄰舍都幾好」、「我細佬青春期嗰陣晚晚咁樣唱歌，係我人生其中一段難捱嘅時間，真係好難聽」。

有住附近網民指受涉事住戶困擾一段時間，他人笑稱「隔籬有米字防爆玻璃就知」。（「threads＠heii_1225」影片截圖）

網民瘋狂恥笑歌聲：唱得好好，不過唔好再唱

有人對該住戶的歌聲表示難以理解，「開窗唔係問題，問題係好唔好聽」、「笑到傻，播X住唱都可以唔啱Beat」、「唔使買喇叭，直接用手機播呢條片，聽歌送echo（回聲）」、「求全幢人心理陰影面積總和」、「我不尷尬，就別人尷尬」，又調侃「咩歌可以咁有破地獄beat」、「毫無技術，全是感情」、「唱得好好啊，不過唔好再唱啦thx」、「唔洗問喇，唔喺度啊」、「你答返佢I'm here可能佢會收聲」。

原唱Alan Walker都留言！ 網民：香港樂壇衝出亞洲了

帖文更意外引來原唱Alan Walker留言，1句「I'm HERE（我在這）」笑瘋全網，「師兄有料，唱到Alan Walker都走出嚟」、「唱嗰位ching可以寫落CV了」、「香港樂壇好嘢，真係衝出亞洲了」、「唱到甩晒beat好笑程度100%，Alan Walker本人回覆好笑程度10000%」。

帖文引來原唱Alan Walker留言，1句「I’m HERE（我在這）」笑瘋全網。（「threads＠heii_1225」截圖）

（threads＠heii_1225）