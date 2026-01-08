詐騙定踩線？兩大漢稱義工家訪　北區公屋戶1招打發　網民：裝cam

新型詐騙「踩線」？臨近歲晚要注意家居防賊。有住在北區公屋的女網民在網上發文，指星期日（1月4日）下午，有兩名大漢按門鐘，一開門就問「有咩人生目標？來年有咩想進步？」，又表示自己是義工想做「家訪」，卻沒有透露是什麼義工機構，令女網民感到莫名其妙，於是關上門拒絕兩人。女網民發現，兩人之後似乎沒有「關心」其他鄰居，令她懷疑是否新型騙案或來「踩線」。有網民提醒「擺明踩線，報管理處，最好裝返個cam喺屋企門口」。



樓主補指，該2名男子操流利的廣東話，亦不像傳教，她已將情況告訴管理處，收到回覆稱已交由相關部門跟進。



有住在北區公屋的女網民指最近被2名大漢拍門。（《香港愛情故事》劇照）

有女網民在Threads上發文，指某個星期日有兩名大漢按門鐘，樓主丈夫開門，見一人戴黑超，一人手持小冊子問道「有咩人生目標？來年有咩想進步？」，更表示想做家訪，樓主覺得奇怪便問他們：「你哋邊度嚟？」，其中一男表示「我哋普通義工嚟㗎咋，想關心下大家」。1

兩名大漢自稱義工做家訪 女戶主起疑打發兩人

樓主立即充滿戒心，「無啦啦兩個大男人戴住副黑超星期日嚟家訪，又唔講自己咩義工組織，當我傻X or what」，樓主於是回應，「你都見我哋咁後生，無咩嘢要關心」。

樓主續說，最奇怪是關門後聽不到他們去敲門「關心」其他鄰居，而她5分鐘後出門口，亦不見兩人蹤影，「全層廿幾戶，淨係嚟『關心』我哋兩個行得食得瞓得嘅人？」，令她疑惑「係咩新型詐騙？定年近歲晚走嚟踩線？」。

網民建議「報管理處，最好裝返個cam喺屋企門口」。（資料圖片）

不少網民建議要小心，「年底踩線，來看你家有什麽人屋內什麼環境，有人肯傾計就索到料」、「管理處搞乜呀，乜人都亂咁放入嚟」、「嗰副超唔會係嗰啲錄影眼鏡呀」、「睇下新聞，今日有人扮水務署上門查水錶」。

網民擔心：年底踩線

有人留言表示有類似經歷，「我工人上星期見個唔識嘅人撳鐘唔開門，轉頭就伸手試開度閘，佢聽到聲就打畀我問點算，我打去管理處叫保安上去睇，條友見有人出電梯即刻縮手，再撳鐘，我叫工人開門，同保安講唔識佢，之後我返嚟保安經理話條友係跟人尾喺停車場入大廈，年尾而家好多呢啲人」。

樓主補充指，2名男子操流利的廣東話，亦不像傳教，她已將情況告訴管理處，收到回覆稱已交由相關部門跟進。她無奈表示，當時「乜都冇影低」難以報警，「當時都冇諗太多，亦唔覺得公屋講聲唔該就開門既保安會幫到忙，只係想快啲趕走佢哋，唯有希望呢個post 可以提醒到大家！原來踩線都可以咁明目張膽！」。

（Threads@remm.in.the.sky）