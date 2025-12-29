男子在哈爾濱零下20度行街不穿棉褲「凍到爆血管」　醫：隨時中風

黑龍江哈爾濱中央大街早前發生一起因低溫導致靜脈曲張患者血管破裂的緊急事件。一名女子向巡邏警方求助，表示男友腿部靜脈曲張血管破裂且出血量大，警方立即趕往現場救援，男子經及時治療後已脫離危險。



綜合內地媒體16日報導，一名30歲男子穿著長褲在低溫零下20度街頭，因低溫誘發靜脈曲張血管破裂，導致男子腿部大量出血。警方抵達現場時，發現男子面色蒼白癱坐在長椅上，雙手緊按小腿，鮮血已浸透褲管並在地面留下痕跡。該名男子表示這並非首次出血。由於夜間氣溫極低，警方擔心持續出血可能引發休克，立即將傷者轉移至附近酒店，並由警務站人員取來急救箱進行應急處置。

一名男子在哈爾濱，因低溫誘發靜脈曲張血管破裂，腿部大量出血。（哈爾濱政法）

現場警員使用紗布按壓、止血帶勒緊的方式緊急止血：

警方剪開男子褲子時，鮮血瞬間噴湧而出。現場警員使用紗布按壓、止血帶勒緊的方式緊急止血，一邊救助一邊叮囑：

在東北出門你就得穿上棉褲。

隨後120救護車抵達，警方協助醫護人員將傷者平穩抬上擔架，並協調開闢就醫綠色通道護送前往醫院。其後該名遊客經醫院治療後已脫離危險。

醫生提醒，寒冷天氣會導致血管收縮，靜脈曲張患者更容易出現血栓。秋冬季節隨著氣溫變冷，血管痙攣收縮會使血壓出現波動，高血壓是誘發中風的主要高危因素之一。專家表示，口眼歪斜、看東西有重影、一側肢體無力或說話不清楚，都可能是中風的警訊。

此外，受寒潮影響，流感、支氣管炎、肺炎等呼吸道疾病也進入高發期，免疫力低的人群更容易患病。專家建議每天開窗通風2至3次，每次30分鐘至1小時，並注意室內外溫差不要過大，保證足夠睡眠以維持免疫力。

冬季氣溫低也容易誘發骨病，肌肉和韌帶柔韌性較差，對關節保護力度減弱，運動中稍有不慎就會造成關節損傷及骨折。低溫刺激還可能引起急性胃痙攣、胃潰瘍等胃腸道疾病。當氣溫不足5℃、相對濕度達60%以上時，易出現凍瘡，冬季也是寒性蕁麻疹高發期，民眾應做好防風防寒工作。

+ 2

