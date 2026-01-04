公屋女憑努力入港大！到豪宅擎天半島補習感貧富差距　1句極心酸

出生決定命運？有公屋長大的女生近日在Threads發文，分享過去讀大學時到九龍豪宅擎天半島豪宅，為富家子女補習的經歷，透露自己兒時無錢補習，只能靠努力考入香港大學，「以為咁就係成功」。直到見識到富家子弟的生活環境，她的職責僅僅是幫學生「跟功課有無做齊」，形容當時情況「我好似溝渠老鼠偷窺著別人的幸福」，深切體會貧富差距。



網民指，其實上九龍已不算傳統豪宅區，真正上流社會差距更大，亦有其校友分享同類經歷，「呢啲真係冇得比，因為一出世投胎已經定咗一個人嘅level」。但也有網民安慰樓主不必抹殺自己的努力，「至少都會為自己帶嚟少許向上游及改善生活嘅機會」。



樓主在公屋長大，靠自己努力入讀港大「以為係成功」。（《幻愛》劇照）

公屋長大「家無寧日」 無補習考入港大以為成功

樓主在Threads發帖，她留意到網上討論「privilege（特權）」，即回憶起大學時代去豪宅區當補習老師的往事。樓主在公屋長大，成長環境只能用「家無寧日」形容，「每日花個幾鐘來回新市鎮同市區返學，中四起幫樓上個小弟弟補習賺車費」。幸好靠自己努力，在無錢補習的情況下考入香港大學，「我天真以為咁就係『成功』，直到我去補習學生屋企—擎天半島」。

樓主大學時到九龍豪宅擎天半島幫小學生補習，體會到真正貧富差距。（資料圖片）

入擎天半島幫小學生補習 只負責1件事？

樓主出入豪宅才發現要經過像地鐵一樣的閘機，大堂職員會幫忙開門，升降機像酒店的一樣。自己雖是港大學生，但被安排的工作僅是「幫呢位喺全港第一小學年年考第一嘅學生跟功課有無做齊」，真正負責教學另有專人，「佢嘅英文係外國人老師教、普通話係北大退休老師教」。

呢刻我好似溝渠老鼠偷窺著別人的幸福 公屋女生

樓主看了學生寫週記，提及和父母在星期日一起做曲奇餅，內裏附上家人的溫馨合照，緊接是3名工人姐姐輪流捧出冒出白煙的熱騰騰餸菜，父母下班回家「抱住佢錫問佢今日過得開唔開心」，當時樓主心想「呢刻我好似溝渠老鼠偷窺著別人的幸福」。下班時她未吃飯，拿着補習賺的數百元到圓方商場，「無一間餐廳我敢行去望價錢」，天寒地凍見到有食店賣燒賣，「好想食，但要20蚊，我唔捨得」。

樓主分享自己正在創業路上，「每次想放棄嘅時候就會諗起呢個經歷」，覺得如無法決定「坐邊架車、去邊個方向，至少喺架車入面你仍然有某種自由意志， 選擇坐邊個位、選擇同邊個坐、選擇幾時轉車」。

有同樣港大畢業的網民無奈指，富家子弟生活在「另一個世界」，「呢啲真係冇得比」。（資料圖片）

港大畢業生有共鳴：出世投胎已經定咗一個人嘅level

帖文引起不少網民共鳴，不少人同為港大畢業生，有留言指曾到山頂幫小朋友補習，「呢個世界有錢人仔女係完全另一個世界」、「呢啲真係冇得比，因為一出世投胎已經定咗一個人嘅level」。

我都公屋出身最後成功HKU畢業，經過十幾年既努力，我終於係圓方上面嘅君臨天下，成為一個幫人開門嘅保安，人生就係咁奇妙。 網民留言

有網民指自己同樣港大畢業，現在於豪宅做保安。（《死屍死時四十四》劇照）

網民又笑談貧富差距問題，「見到有啲人話每個月淨係補習都2萬蚊，我就心諗，我成世人都冇補過習，我都好想試吓補習睇吓係咪補完識飛，無奈屋企窮」、「富二代：你憑什麼認為寒窗苦讀十年就能贏過我家三代經商」。有網民無奈指，圓方已非傳統豪宅區，自己因教聲樂會出入上半山等豪宅區，「屋企好多英式格調，又高級又斯文……假如你有機會去Hong Kong Club（香港會）就明，真正上流社會地方，一入去就自動講英文」。

網民認為樓主在俘支援的情況下入讀港大「已經好勁」。（《香港愛情故事》劇照）

網民安慰：靠自己讀到港大，其實已經好勁

不過，許多網民安慰樓主，認同她在無支援的情況下，「完全靠自己又冇補習都讀到港大，其實已經好勁」、「每個人嘅家庭背景冇得選擇，而令自己起點有唔公平，但後天嘅努力，至少都會為自己帶嚟少許向上游及改善生活嘅機會，但如果連呢一份嘅努力同自覺都欠缺，就真係永無出頭之日了」。

