女生應徵尖沙咀高薪美容接待員　1要求嚇到即走　網民籲小心陷阱

求職見工要小心免墮陷阱。有女網民在網上分享見工恐怖經歷。她見求職App有「筍工」 ── 人工偏高的兼職美容接待員，可是面試時對方要求影印身份證已覺奇怪，後來表示可應徵更高薪職位，要她入房換校服，聲稱是「吸客用」，令她感覺有異，「完全唔X對路」，借故去廁所後離開。



有不少應徵者表示「美容院要着校服吸客？乜嘢事」、「Thanks，本身都約咗星期三，心諗點解會比出面人工高咁多，好彩咁啱睇到你個po！真係大癲」。



樓主透過招聘App應徵一份人工高的美容接待員。（《和解在後》劇照）

有女網民在Threads上發文，指早前到尖沙咀美麗都大廈1間美容中心見工，「喺搵工app嗰度見到份美容接待嘅part-time，見佢人工好高，就去apply」，之後樓主應約見工，對方影印其身份證表示用作「登記」，她已覺不妥。

樓主稱，對方着她試試應徵美容學徒，人工會加高，樓主不虞有詐跟對方入房，接着「最X恐怖嘅嘢係佢攞咗件校服畀我，X佢，係校服！what the fxxk」。樓主指，對方解釋校服是「吸客用」，惟她感到害怕， 「我驚到X街，我心諗完全唔X對路」，最後「借尿遁」離開，「我打緊段嘢仲手震緊」。她認為「今次真係蠢咗，可能連個搵工app都係流嘅，大家小心」。

招聘者指校服用來「吸客」，令樓主覺得中伏而離開。（《依法相愛吧》劇照）

不少網民看到帖文表示也有應徵或將會應徵這份工，感謝樓主提醒，「多謝你，我本身約咗聽日，快啲report佢吖」、「Thanks，本身都約咗星期三，心諗點解會比出面人工高咁多，好彩咁啱睇到你個po！真喺大癲」、「一模一樣今日先面完，不過我就話我仲有其他工要返， 遲啲畀時間你就走咗了，入面按摩環境完全就係賓館咁款」，樓主回應「好彩」。

網民：叻女識走

有網民留言，「美容院要着校服吸客？乜嘢事」、「小心啲薪金特別高嘅工！陷阱多」、「似引人見工，再叫你做其他位仲易揾錢，叻女識走」、「會唔會報警備案好啲，身份證俾佢影低咗，你而家搵地方坐低買杯熱飲先，定一定神」。