坑口大快活出餐區長者爆肢體衝突！婆婆倒地不起送院　店方有回應

「醫肚」變入醫院？網上流傳多張照片，指將軍澳坑口連理街大快活內有長者發生「肢體碰撞」，1名婆婆躺在地上，最終被救護員抬上擔架床，送院治理。帖文引來網民揶揄，「咁勞氣，點大快活」、「日間長者格鬥中心」、「以武會友啫」、「贏咗上差館，輸咗瞓醫院」。發帖者表示，當時男食客聲稱自己取熱水時被該名女長者食客從後推撞，他回頭查看時見到對方已經倒地，並揚言報警。



大快活回覆《香港01》指高度關切事件，當時男女顧客在出餐位置發生肢體碰撞，女顧客倒地後未能站立，分店同事立即召救護車送她入院，希望顧客早日康復。



網上流傳多張照片，坑口連理街大快活內有長者疑因「爭先恐後」發生爭執，1名婆婆躺在地上。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

樓主於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文分享事件，表示1月6日早上約11時，有長者食客發生爭執後，有人「玩鬥氣」，最終1名婆婆躺在地上。

坑口大快活婆婆躺地送院

照片見到，1名穿灰色毛衣的婆婆倒地不起，2名大快活職員在旁守候，隨後有救護員到場將婆婆抬上擔架床，送院治理。當時店內有不少食客在場。

樓主告訴《香港01》，事發於連理街大快活分店，1月6日上午10時36分，他當時正吃早餐，聽到後方傳出吵架聲，回頭一望女食客已倒地，他馬上拿手機拍攝。男女食客的對話提到爭執起因，該名男食客聲稱自己拿住1杯熱水離開出餐區，被女食客從後推撞。而已經倒地的女食客卻表示，希望在場有錄影的人士「睇片」，疑否認男食客的指控，她又揚言報警。

婆婆被救護員抬上擔架床，送院治理。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

婆婆被救護員抬上擔架床，送院治理。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

網民無奈：食個快餐店都可以嗌交

帖文引來熱議，有網民表示，「食個快餐店都可以嗌交，真係厲害」、「個個以為自己葉問上身好打得，到頭來瞓低嗰個係自己」、「排個隊好難咩？成日乜都爭爭爭，都唔知有咩好爭」，又批評「郁啲話人打尖自己又做，講唔過就扮晒嘢，手機落單又嫌麻煩」、「最多長者聚集的地方，長時間霸佔座位」。有留言又提到最近公立醫院急症室加價，笑言：「知道要畀$400（急症室診金新收費），有冇即刻落床？」

大快活：女顧客倒地未能站立，同事即召救護車

大快活回覆《香港01》表示，集團對於將軍澳坑口分店發生的事件表示高度關切。日前，1位男顧客及女顧客於出餐位置發生肢體碰撞，期間女顧客倒地後未能站立。分店同事立即召喚救護車，將該女顧客送往醫院接受治療。大快活衷心祝願顧客早日康復。