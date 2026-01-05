北上巴士內爭執！大叔遭伯伯踩腳　不滿對方無道歉　互罵結局曝光

人多擠迫難免有碰撞，最重要誠心道歉免傷和氣。有巴士乘客於網上發文表示，日前乘搭往深圳灣口岸B3X線城巴期間，由於人多擠迫，有伯伯不小心踩到1名大叔的腳，大叔不滿伯伯未有道歉，二人於車上爭執，最終鬧至報警下車解決事件。



該巴士乘客於Threads發文發片，事發1月3日早上10時半，1輛往深圳灣口岸B3X線城巴上。29秒影片見到，當時下層車廂相當擠迫，不少乘客需站着乘車。

大叔遭伯伯踩腳 不滿對方無道歉

而站在下車門附近的大叔與伯伯正在爭執，聽到大叔說「我哋到站嗰度報警」，伯伯同意「報警囉」，大叔說「你收聲」，伯伯身旁大媽指「掂到咪掂到佢囉」，伯伯亦批評「男人老狗」，大叔隨即罵道「你唔係男人嚟嘅？你係老狗我唔係，你收聲啦，你老婆唔啱呀」。

樓主無奈嘆道，「多人搭巴士去北上去玩喺正常嘅，但無謂咁樣嘈交啦」。（Threads@_sam_shum）

網民批評伯伯：踩到人都唔道歉

樓主講述兩人爭吵原因，「有個阿伯因為太多人湧入嚟巴士，唔小心踩到佢（大叔）嘅腳，但係呢位阿伯冇道歉」，最終「佢哋真係落車搵警察解決成件事」。樓主無奈嘆道，「多人搭巴士去北上去玩喺正常嘅，但無謂咁樣嘈交啦」。

有網民批評伯伯，「踩到人都唔道歉，咁大個人都唔識」，認為若並非有心，只要1句道歉就能解決事件。

（Threads@_sam_shum）