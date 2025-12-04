宏福苑大火｜初中生到場摺紙鶴悼念被可疑男「抄牌」　網民斥賤格

【大埔宏福苑／五級火／奪命火警】大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇令全港市民傷痛不已，有熱心人在死難者「頭七」當日到場摺紙鶴，祈求亡者們可以安息。



有前往悼念的女生發文斥責，指有男子趁眾人哀悼之際到場「識女仔」，並向2名初中生下手，聲稱他可以在夢中看到死者，詢問她們是否死者朋友，要求她們給予聯絡方式，幸好樓主和另一名中年女士屢次出面制止，才擊退該可疑男子，呼籲「大家真係要小心，幫手睇住身邊啲細路仔」。



網民怒斥可疑男行為「賤格」，「借災難做壞事真無恥」、「啲狗公賤少陣都唔得」，並感激樓主和現場人士挺身保護學生。



大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾百人死亡。（羅日昇攝）

宏福苑火災「頭七」 初中生到場悼念被問聯絡方式

「大家真係要小心，幫手睇住身邊啲細路仔」，該女生在threads帳號「tiffanychan524」發文呼籲，指於12月2日（遇難者頭七）在宏福苑現場遇到2名相信正就讀初中的女生幫忙摺紙鶴，突然有名年約20多歲男生上前，拿着電話詢問：「你好啊，請問係咪琪琪（其中一名死者）朋友呀？」在旁的樓主馬上提起警覺，借故要2名女生到另一邊幫忙，形容該男生「全程無幫手，淨係喺度不停𢯎水吹」，又聲稱發夢「曾夢到死難者」，幸好之後有名姨姨幫忙拖延。

目擊女生上前阻截 可疑男：其實我唔係同緊你講嘢

樓主續稱「但佢夠膽死走過嚟初中妹妹身邊」，指對方走近詢問2名女生如何稱呼，「介唔介意留contact？」。樓主立刻上前阻截，反問「先生你又點稱呼呀？你有咩事可以同我講喎」，但對方未有收斂，竟稱「唔好意思，其實我唔係同緊你講嘢」。樓主表示當天是悼念活動，強調「所以都唔係太方便留contact啦」，又指2名女生已經面有難色，再有禮地請對方離方，「其實我哋呢邊都夠人啦，可能要請你去其他地方幫手呀，唔該你」，終擊退可疑男。

目擊女生感嘆：原來真係有人會咁樣消費災難

樓主事後表示，假笑和禮貌回應是成功擊退「變態佬」關鍵，因為對方無理由反駁，又透露最後2名女生離開時，亦有名姨姨陪同，感嘆「原來真係有人會咁樣消費災難」，希望稍微有些年紀的「同路人」可以幫忙照顧較年輕的學生，提點他們近期不要太晚回家，而她離開前亦有告訴2名女生，「有咩事都要識得同大人求助，唔好勉強自己」。

宏福苑火災死難者「頭七」，有大批市民到廣福休憩處悼念。（夏家朗攝）

佛教團體「香港密宗寧瑪派白玉佛法中心」師父率領一眾弟子在廣福休憩處進行儀式超渡亡魂，眾人雙手合十超渡亡魂。（林澤鋒攝）

網民怒批「賤格」：借災難做壞事真無恥

許多網民批評該男子作為，「黐X線㗎，佢真係唔怕俾人打」、「借災難做壞事真無恥」、「『其實我唔係同緊你講嘢』呢句真係無禮貌到極致，悼念會走嚟識人？個腦唔知裝乜」、「識到呢啲消費災情嘅人真係喊三聲」、「啲狗公賤少陣都唔得」、「呢啲應該捉晒去閹」。

未成年人士不應單獨往現場？ 網民：應跟返機構、父母

有留言感謝樓主和現場人士出手保護未成年人，「小妹妹心地好無乜戒心，真係要我哋呢啲Auntie出手」、「好彩有您同個姨姨幫手，如果係中學生一定好驚，仲要喺個陌生又多人嘅環境」，又覺得未成年人士不應單獨前往現場，「未成年學生做義工應該跟返機構、父母、親人」、「年青人同小朋友要保護自己，陌生人搭訕一律唔回應」。

（threads＠tiffanychan524）