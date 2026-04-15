病人家屬帶符水探病！ICU暖男醫生不抗拒　還建議這樣做：是祝福

有人患重病，家屬可能會諉過神佛，甚至以迷信方式治病。台灣1名醫生指出，見過大量病例，病人情況並不樂觀，家屬往往會覺得自己「能做的太少」，有時攜帶平安符和佛經，甚至到宮廟求得「符水」，帶到病床邊，望能病人可以康復。醫生指部份醫療人員會比較排斥這種情況，甚至會以「不衛生」或「可能造成感染」為由制止家屬的行為。



該名醫生認為，只要家屬並非將符水灌入胃中，抑或塗在傷口上，自己通常不會反對，甚至建議家屬「可以用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或是擦在皮膚上」，並且解釋當中原因。



家屬除了等待和配合治療外，有時認為自己「能做的太少」，攜帶平安符和佛經，甚至到宮廟求得「符水」，帶來病床邊，希望病人可以康復。（示意圖／shutterstock）

家屬求「符水」帶到病床邊

加護病房（港譯深切治療部）醫師陳志金在其facebook專頁表示，病人入住深切治療部，有時情況不樂觀，家屬除了等待和配合治療外，有時認為自己「能做的太少」，醫生和護士不時見到他們攜帶平安符和佛經，甚至到宮廟求得「符水」，帶來病床邊，看似希望借助神明力量令到病人可以康復。

醫生不抗拒反 建議可輕度塗抹

陳醫生指出，早期部份醫療人員比較排斥宗教物品，更以「不衛生」或「可能造成感染」為由制止家屬，他反而認為只要家屬並非將符水灌進胃中，抑或抹在傷口上，基本上都不會反對，甚至會建議家屬「可以用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或是擦在皮膚上」。

陳醫生並不反對，甚至建議家屬「用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或是擦在皮膚上」，原因是他認為是家屬「跪在神明面前求來的『祝福』」。（示意圖／shutterstock）

醫生成全 家屬安心

原來陳醫生見到家屬表現擔憂無助，「對他們來說，這不只是符水，那是他們跨越千山萬水、跪在神明面前求來的『祝福』」，如果醫生剝奪這一點點卑微的希望，對家屬而言，的確非常殘忍，醫生成全這份心意，家屬會比較安心，而且覺得醫護人員和他們站在同一陣線的。

醫患關係需要同理心

陳醫生強調「醫療是科學」，但醫患關係需要的是同理心，醫生除了解救病人生命之外，還有「家屬那顆隨時會崩潰的心」，醫生「不需要在科學面前顯得高傲，而是要在情感面前學會體貼」。

（facebook專頁「Icu醫生陳志金」）