2026馬年十二生肖開運指南｜屬雞忌擺紅色物品、屬兔易多穿綠色衫

臨近2026年，不少人都希望能把握先機，了解新一年的運勢走向。與其被動等待運氣降臨，不如主動出擊，透過生活細節來調整氣場。玄學家趙振鴻師傅近日上傳在個人YouTube頻道上傳《2026年十二生肖開運指南》，為大家講解開運攻略。



新的一年即將開啟，正是審視八字、看清運勢走向的關鍵時刻。為此，趙振鴻師傅針對十二生肖的流年特性，打造了涵蓋「衣、食、住、行」的全方位開運法，將玄學智慧融入日常穿搭、飲食與家居佈局之中，助大家化解潛在危機，迎來順遂好運。

2026年十二生肖開運指南｜生肖馬

屬馬的朋友，明年是丙午年，正值「本命年」，同時面臨「午午自刑」，就如同自己坐在火爐上，情緒和運勢容易大起大落。競爭對手多，容易招惹小人是非。加上火氣太旺，要特別小心守住錢財，並留意呼吸系統健康。全年切記「以守為進，以柔制剛」。

特別警惕農曆五月及農曆十一月，這兩個月容易做錯決定、人際失和或健康亮紅燈，不宜進行重大變動或投資。相對平穩的是農曆正月及九月，有朋友助力，適宜學習進修或推進計劃。

衣：建議多穿藍色、黑色及白色的衣物。特別是在情緒不穩或出席重要場合時，能夠抑制過旺火勢，保持冷靜。

食：應多吃梨、百合、雪耳等潤肺食物，早起一杯蜜糖水，午後飲用菊花茶，有助清肝明目。切記避免辛辣、煎炸、油膩及酒精類食物。

住：建議在家中或辦公室的正南方，擺放黑曜石、金屬物品或一杯水，以金水之氣平衡火性，同時保持西北方乾淨明亮，有助穩定思維。

行：當遇到內心糾結、無法決定時，先深呼吸，暫停決策。建議在清晨或黃昏時段，多前往海邊、碼頭等近水處散步，或練習靜坐與深呼吸，引導火氣下行，讓身心回歸平和。

2026年十二生肖開運指南｜生肖羊

屬羊的朋友，明年迎來「午未六合」的大好運勢，全年的貴人運極強。流年氣場相生，象徵天降機遇，是值得好好把握、順勢而上的一年。

運勢雖好，仍需掌握時機。農曆二月與十月運勢最旺，是開展新計劃、簽合約或拜訪重要人物的最佳時機。但要小心農曆五月，容易失去方向隨波逐流，農曆十二月則因為沖犯，容易有瑣碎的是非或計劃突變，這兩個月務必謹慎。

衣：建議多穿紅色、紫色以及黃色、棕色的服飾，在重要場合穿著，能有效增強人緣與自信。

食：多吃南瓜、番薯、栗子等屬土食材以補脾開胃，午後一杯紅茶更能提升運勢。

住：可在辦公室或家中的正東方，擺放紅色畫作、裝飾品或一盞紅燈，用以穩定氣場並招引貴人。

行：多參與行業交流與朋友聚會，積極向前輩取經。

2026年十二生肖開運指南｜生肖猴

屬猴的朋友，明年運勢的主軸是「壓力與權力並存」。雖然工作上會感到吃力、責任變重，但亦代表你的地位提升，容易獲得長輩或上司的提攜。全年適合遵循規則，按部就班，只要穩紮穩打，就能將壓力轉化為成就。

建議把握農曆三月與十一月，這段時間思維清晰，貴人運強，適合爭取資源與推進計劃。需要提防農曆正月與十月，易生口舌是非或計劃生變，做決策時多參考他人意見，不要衝動。

衣： 多穿白色、金色、淺黃及米色衣物，尤其在見上司或客戶時，有助增強溝通說服力。

食： 多吃蘿蔔、杏仁等白色食物；早餐喝豆漿，下午喝花茶或烏龍茶生津止渴，少吃辛辣煎炸以免上火。

住： 在家或辦公室的正西方，擺放金屬擺設或圓形金屬物品，並保持該處乾淨明亮。

行：遇到阻力切勿硬碰硬，多做溝通管理預期。平時多靜坐，讓心境平和，有助分析能力提升。

2026年十二生肖開運指南｜生肖雞

屬雞的朋友，明年面臨「刑太歲」人際關係容易有摩擦，或自己容易鑽牛角尖。雖然有官運，但也容易因為言語誤會得罪上司或客戶。全年務必謹言慎行，小心因疏忽而惹麻煩。

特別警惕農曆五月及農曆八月，這兩個月情緒易失控，簽重要文件前務必再三核對。運勢較順暢的月份為農曆四月及十二月，適合修復人際關係及進修學習。

衣：多穿白色、金色、米黃色衣物，尤其在處理文書或溝通時，有助表達順暢。

食：多吃雪梨、杏仁，早上喝蜜糖水，下午喝綠茶，少吃辛辣煎炸食物，以免火氣太大傷身。

住：可以在正西方擺放銅製文昌塔、銅盆或圓形金屬擺設，切忌在南邊放太多紅色物品，以免加重衝突氣場。

行：遇到意見不合先聆聽、不急著回嘴。平時可清理舊物，或佩戴圓形金屬飾品。

2026年十二生肖開運指南｜生肖狗

屬狗的朋友，明年運勢屬於「慢熱型」，雖然前期會感到壓力，但只要腳踏實地，容易受到賞識，學習運與長輩緣都很好，是一個先難後易、修成正果的年份。

關鍵在農曆六月及十月，財運向上，最適合落實計劃與拓展業務。但需提防農曆三月以及農曆四月、七月，計劃可能受阻，做決定前多向他人請教，不宜獨斷。

衣：多穿黑色、藍色及白色、金色衣物，特別在壓力大時，有助保持冷靜。

食：多吃冬瓜、海帶、綠豆等清熱食物。建議每週一兩天清淡飲食，晚餐減量，幫助睡眠。

住：保持環境通風，建議在西方擺放黑色石頭或水種植物，避免擺放太多紅色雜物。

行：遇壓力勿鑽牛角尖，多學習、充實自己，等待下半年的爆發機遇，多登山接觸大自然吸收靈氣。

2026年十二生肖開運指南｜生肖豬

屬豬的朋友，明年與太歲「暗合」，會有不公開的貴人暗中相助。財運不錯，有穩定的正財收入及合作機會，投資運也佳，整體運勢穩中求進。

把握農曆正月及八月，人緣暢旺，容易在聚會中發現新商機。需注意農曆四月及七月，重要決定建議白紙黑字寫清楚，避免口頭承諾產生誤會。

衣：多穿黑色、深色及綠色衣物，能增強親和力與溝通運。

食：多吃黑豆、木耳、海帶，晨起喝溫鹽水，多喝湯水滋潤，避免飲酒及煎炸食物。

住：在北方放置魚缸、水種植物或流水擺件；東北方保持乾淨，有助維持細水長流的貴人關係。

行：主動參加交流但要篩選活動，減少無謂應酬。可透過靜心或聆聽流水聲，能夠提升氣場

2026年十二生肖開運指南｜生肖鼠

屬鼠的朋友，明年是「正沖太歲」，流年必然多變動。這代表機遇與挑戰並存，但也容易破財、合作生變，或感到身不由己的忙碌。雖然變動大，但只要守住規矩，穩住身心，便能以靜制動，化解衝擊。

尤其警惕農曆五月及十一月，易發生突發事件，人事與健康皆易出問題，應避免重大決定。相對有利的是農曆三月及七月，可會得到朋友助力，適合調整方向。

衣：多穿黑色、深色以及金色、白色衣物，尤其在做決策時，能幫助冷靜。

食：多吃黑豆等補腎食物，中午11點至1點火氣最旺，宜喝清淡茶水平靜心情。

住：在北方擺放魚缸、水晶洞或流水擺設，制衡南方的火氣，東北方保持乾淨穩定氣場。

行：遇到衝突默數三秒。多向屬猴、屬龍的朋友請教，多去海邊、碼頭等近水處散步。

2026年十二生肖開運指南｜生肖牛

屬牛的朋友，明年是「害太歲」，也就是容易有人際不和、犯小人，或者付出多收穫少的情況，感情上可能有暗湧、承諾被對方放鴿子，或遭上司拖後腿。全年需靠自己步步為營，化險為夷。

特別要小心農曆五月及六月，最易犯口舌是非、計劃受阻，重要合作務必謹慎。相對有利的是農曆八月、十一月及十二月，根基較穩，能得同事支持，適合穩定工作。

衣：多穿黃色、棕色衣物加強穩重感，特別在人際複雜時，有助增強溝通力。

食：多吃小米、番薯、南瓜，早餐吃小米粥，午後喝陳皮水去濕，少吃生冷食物。

住：在東北位擺放陶瓷、紫砂或石頭擺件。正南方切忌放太多紅色或尖銳物品，以免加重傷害。

行：遇口舌勿爭辯，做好自己。平時可赤腳走草地或泥土，吸收大地能量。

2026年十二生肖開運指南｜生肖虎

屬虎的朋友，明年逢「三合太歲」，是大好流年，彷彿背後有強大團隊支撐。才華、興趣與創意特別容易變現，且身邊貴人眾多，是發揮所長、揚名立萬的好年份。

把握農曆正月、五月及九月，運勢最強勁，最適合開展合作及爭取成績。需提防農曆七月，容易因突發情緒導致人際緊張。全年不宜過份高調，以免招人妒忌。

衣：多穿綠色及紅色衣物，特別在創作或重要場合，能提升行動力。

食：多吃芹菜、菠菜，喝菊花茶、薄荷茶，少吃過量辛辣煎炸食物。

住：在書房或辦公室左邊，擺放水培植物，既助思維靈活又可以平衡燥火。

行：主動找屬馬、屬狗的朋友合作，平時可點檀香或松柏香薰打坐，修身養性。

2026年十二生肖開運指南｜生肖兔

屬兔的朋友，明年是「破太歲」，代表事情容易在細節處出紕漏，今年在錢財上易有疏忽，創意表達也易生誤會。全年宜抱持謹慎心態。

特別留意農曆二月及五月，極易因疏忽出問題，簽約、遞交文件前務必反覆核對。農曆十一月易有人事紛爭，需小心行事。較好的月份是農曆六月及十月，運勢回穩，適合落實計劃。

衣：多穿綠色、淺綠及紅色、紫色衣物，處理文件時穿著，可增強細心度。

食：多吃蔬菜；喝菊花茶、杞子茶明目，午後可適量吃紅棗、桂圓溫補。

住：在正東方擺放綠色植物或綠幽靈水晶，助長運勢。正南方最好保持清潔，避免堆放雜物。

行：處理要事切記逐項檢查，平時多做冥想或散步，平復心情，避免忙中有錯。

2026年十二生肖開運指南｜生肖龍

屬龍的朋友，明年運勢如同「明燈引路」，智慧大開，是利於學習與正財的好年。學習能力與思考力會有所提升，容易獲得專業認證或長輩指點，特別有利於從事教育、策略、文化事業的朋友，才華能轉化為實際收益。

運勢穩步上揚，農曆三月根基穩固；農曆七月及十一月財運佳，簽約或開展新項目特別順手。需注意農曆四月及八月，這段時間計劃反覆不定，做決定時應多參考資訊。

衣：多穿黃色、棕色衣物。需要思考或演講時，可穿紅色、橙色，增強邏輯與感染力。

食：多吃小米、黃瓜、番薯，早餐吃粥養脾胃，午後喝少量紅茶。

住：在家或辦公室的中央位置，擺放圓形黃水晶或陶土擺設，東南位保持光亮。

行：工作時先處理最關鍵項目，其餘逐項拆解，練習呼吸法，提升大腦清晰度。

2026年十二生肖開運指南｜生肖蛇

屬蛇的朋友，明年與太歲同屬一氣，關係緊密。就像幕後大老闆，表面不張揚，實際上有賺錢機會、分紅或收禮的好運，且容易得到暗中讚賞與貴人相助。特別是夏天，將有好機會出現。

把握農曆二月及八月，易有被委以重任或意外獎賞的機會。需提防農曆五月、十月及正月，這段期間易有口舌是非，決策宜低調，避免過度曝光。

衣：多穿白色、金色及深色、黑色衣物，在思考時，能增強判斷力。

食：多吃百合、雪梨潤肺，早餐喝豆漿，午後喝綠茶，避免太燥熱的湯水。

住：在正南方擺放白水晶、金屬物品或流水擺設，以金水減弱過旺火勢，保持西方整潔。

行：遇到機會勿急於公開，黃昏時面向西方深呼吸，吸納金氣。

最後，師傅提醒大家，生肖只是八字中的其中一個字，想要精準掌握個人的運勢起伏，還需結合出生的月份、日子和時辰詳細分析，並亦祝願大家在馬年能轉危為安，如魚得水，事業步步高升！

