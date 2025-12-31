2026馬年事業運｜5大生肖宜轉工　屬牛告別OT地獄1生肖升職做高層

不少打工仔都開始規劃新一年的職涯發展，究竟在即將到來的2026年，哪些人適合跳槽轉運？台灣玄學家小孟老師近日在個人YouTube頻道發布影片，點名以下5個生肖，在2026年轉職運勢極強，只要抓緊機會，好有可能能突破職場樽頸，讓事業發展更上一層樓的！



生肖狗

屬狗的朋友明年將會是職場大紅人，非常容易遇到被人挖角的機會。小孟老師亦提醒各位，如果有公司向你招手，而開出的薪金條件又不錯，務必要好好把握。因為一旦轉換跑道，你不僅薪資看漲，更有望藉此機會升職做主管，接觸更高層次的業務，絕對是事業突破的關鍵一年。

生肖蛇

屬蛇的朋友明年若想尋求事業突破，不妨考慮轉換工作地點，可以大膽考慮嘗試跨區發展，例如申請調往其他地區的分部或城市工作。透過變換工作環境，往往能為你帶來意想不到的機遇，隨時助你發掘出全新的行業潛力，又或者將你本身的成功經驗帶到新領域，闖出一片新天地。

生肖猴

屬猴的朋友如果覺得工作不順，想轉運就未必一定要辭職，嘗試內部調職也是一條好出路。如果你覺得跟現在的上司或同事總是總是性格不合，日日返工都心力交瘁，不妨嘗試申請轉部門，或許換個新環境，分分鐘能遇上更合拍的好工作拍檔和好上司，不但工作氣氛變得和諧，你的工作效率與表現自然也會隨之大幅提升。

生肖雞

屬雞的朋友，2026年在職場上的貴人可能是已經離職的舊同事。不妨多留意一下那些在外發展得不錯的前戰友，如果有在外發展不錯的舊同事主動聯絡，問有沒有興趣轉換環境，就絕對是一個極佳的轉職信號。小孟老師指出，這些前同事通常已經為你打點好一切，直接去新公司報到即可。

生肖牛

至於屬牛的朋友，如果現時處於每天無止境的加班懷疑人生的階段，那麼2026年，「網絡」將會是尋求改變的最佳途徑。可以積極瀏覽各大求職網站，透過網上搜尋，你將有很大機會找到能夠改善生活品質的好公司。新工作不需要瘋狂OT，更有機會遇到一位懂得體恤員工的好上司。

