KFC葡撻疑轉供應商？網民力數3宗罪：難食咗好多　肯德基這樣回應

香港肯德基（KFC）葡撻是經典美食，但近日卻有不少網民在社交平台大呻，指KFC葡撻似乎轉了供應商，先是葡撻表面沒有「燶面」、和以前賣相明顯不同，而酥皮味道口感亦有分別，被質疑是否使用「預製菜」掀起熱議。



有網民貼出葡撻照片，由於沒有「燒焦」感覺，看似普通蛋撻，有留言揶揄「齋睇個樣，呢啲叫葡撻走葡喎」，又質疑KFC疑似轉用供應商決定，「唔係呀嘛，明星item走去換供應商？」。不過有留言為KFC平反，力撐不少分店仍能保持水準。



KFC發言人回覆《香港01》表示，對近日有顧客就經典葡撻提出意見表示關注，正進行內部跟進及檢討，店方一直採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻，由店內職員精心製作，日日新鮮出爐，而且並未更換供應商。KFC強調，所有合作供應商均經過嚴謹篩選，確保產品符合食物安全及品質保證要求，往後將繼續秉持一貫嚴格的食物品質保證標準，致力為顧客提供理想的用餐體驗。



KFC葡撻日前被力數3宗罪「難食咗好多」，惹來網民討論是否轉供應商以及使用預製菜。（「threads＠wan.c_k」圖片）

KFC葡撻轉用供應商？ 食客力數3件事：難食咗好多

「KFC葡撻轉咗供應商，咁大件事無人講，我講」，該女食客在threads發帖，直言KFC葡撻「難食咗好多」，當中原因包括「成舊嘢扁咗」、「撻皮好大浸面粉味」、以及烤焗時間不足等等，又指由於在不同分店都發現有類似問題，認為和是否有「焗熟」並無關聯。

葡撻表面缺乏燒焦「燶面」 酥皮較淡色

從樓主上傳2張照片顯示，她在KFC共購買4個葡撻，其中2個葡撻表面缺乏標誌性、由焦糖「燒焦」所致的「燶面」，看似普通蛋撻，而酥皮亦較淡色，未及以前的金黃色。樓主形容「嚿嚿睇上去都咁鬼kam」，無奈表示「我宣布KFC葡撻正式收X」。

樓主在KFC購買4個葡撻，其中2個表面缺乏標誌性、由焦糖「燒焦」所致的「燶面」。（「threads＠wan.c_k」圖片）

葡撻質素大不如前？ 網民：一望都知唔掂

帖文引來網民兩極討論，有人認同樓主所言，指近日KFC的葡撻的確大不如前，「畀完錢先睇到個post，我食咗右邊嗰個，麵粉味係重咗、口感實咗，但係因為我本身好鍾意食個蛋漿，所以打和。$10唔會買，$5當佢係蛋撻ok」、「淨係個樣已經唔同咗，皮邊無咁金黃」、「一望都知唔掂，以前個面好大撻焦糖」、「齋睇個樣，呢啲叫葡撻走葡喎」。

KFC轉用葡撻供應商？ 使用內地預製菜？

有人對於KFC疑似轉用葡撻供應商感不解，「唔係呀嘛，明星item走去換供應商？」、「唔怪得之個皮厚咗，咬唔開咁」，慨嘆「一個時代嘅終結」。有人則懷疑KFC使用預製菜，「個樣同大陸超市啲蛋撻一X樣」、「KCF葡撻酥皮同蛋漿都係大陸生產，兩樣都係半製成品嚟」。

網民貼圖平反：仲keep到水準喎

惟有留言為KFC平反，覺得對方食物仍能保持水準，「我頭先都食KFC葡撻，秀茂坪商場嘅KFC仲keep到水準喎。前日去食嘅炸雞先正，啲炸雞又大件又炸得靚」、「12月30號喺青衣返工有人請食，好X好食，唔知轉咗（供應商）未」、「坑口店目前都保持到水準」、「我琴日食無事喎，我係嗌咗4個買一送一套餐」、「啱啱買仲正常喎」。

KFC其後在官方facebook發帖文，否認葡撻配方及材料供應商有變動，已向分店了解和加強品質檢查。

有網民貼出照片，認為KFC食物質素仍能保持水準。（「threads＠_18winterssss」圖片）

KFC曾否認使用預製菜 強調葡撻「每日新鮮調製」出爐

其實過往KFC曾就預製菜一事回覆《香港01》，表示店方採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻，均由店內職員即場精心製作，日日新鮮出爐，葡撻由店員每日新鮮調製蛋漿注入酥皮焗製。公司亦設有嚴謹的食品研發、採購及品質監控系統，處理及烹調食物程序均符合國際標準，以確保顧客享受到最佳的品質和味道。

有網民上傳KFC分店圖片，拍到有手推車上面放有多箱冷凍食材，包括「冷凍預炸裹粉雞胸肉條」、「冷凍撻皮」、「冷凍蛋液」。（Threads圖片）

過往KFC曾表示，店方採用澳門瑪嘉烈配方製作經典葡撻，均由店內職員即場精心製作，日日新鮮出爐。（圖片來源：facebook@KFC）

