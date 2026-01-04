港鐵父母放任嬰兒車廂爬地　仲這樣做更離譜　網民鬧爆：好危險

家長帶小孩外出有責任保護他們。有女網民在網上發片，見在港鐵車廂內，有家長任由不足一歲的嬰兒在車廂地上爬行，更離譜是車門已打開，有其他乘客正進入及離開車廂時，才抱一抱起嬰兒後再放下。女網民見狀決定在網上公審，不少網民也看不過眼，「基本衛生常識都無」、「黐線地下超污糟，就算唔講衛生，個BB亂咁爬，人哋見唔到就一腳踩落去，好危險」。



樓主拍到港鐵車廂內有嬰兒在地上爬行。（Threads＠hermione_y）

家長任由嬰兒在地上爬行。（Threads＠hermione_y）

家長任由嬰兒在地上爬行。（Threads＠hermione_y）

樓主見狀拍片怒公審。（Threads＠hermione_y）

嬰兒在港鐵車廂爬行 女乘客怒公審

有女網民在Threads上發片，並大罵「黐X線」。從影片可見港鐵車廂內，有家長任由不足一歲的嬰兒在地上爬行，樓主指嬰兒母親用手機在拍片。另一段影片則影到嬰兒伏在近車門位置地上，車門打開有不少乘客離開及上車，而男子一會才抱起他。

樓主指，該男子抱一抱起嬰兒再放回地上，有男乘客見狀出聲「有無搞錯，地下咁污糟由個細路爬」，男子才抱起交回坐在關愛座的母親，而嬰兒變得哭鬧，其母親還說「唉不要叫不要哭，等一下我們被罵」。

嬰兒爬到車門位置十分危險。（Threads＠hermione_y）

有乘客出聲責罵，男子才抱起嬰兒。（Threads＠hermione_y）

網民：陰功，地下咁污糟

不少網民看過影片也批評離譜，「遊樂場呀」、「基本衛生常識都無」、「可憐小朋友喺呢啲環境成長」、「陰功，地下咁污糟，BB仲要唔識，一嘢就會食手」，「黐線地下超污糟，就算唔講衛生，個BB亂咁爬，人哋見唔到就一腳踩落去，好危險」。有人嘲，「提早訓練咋」、「幫手抹地，好呀」。