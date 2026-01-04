港女生搭港鐵被陌生人求婚？印尼婦送糖再介紹兒子　1句話惹猜疑

港鐵奇遇記？有女生在網上發文，指在車廂時遇到一群印尼來港旅遊的家庭成員，交談期間獲其中1名婦人贈送1粒糖，並向她介紹2名兒子，又詢問「Would you marry （to）my son？（你願意嫁給我的兒子嗎？）」對於突然被人在港鐵「求婚」大為錯愕，笑稱「成就達成」。



許多網民覺得事件並不單純，批評「你份人都幾無戒心，一個唔識嘅人俾嘢你食都夠膽食」、「會唔會係啲咩神秘宗教儀式？ 」、「我戥你不安，希望只是普通玩笑」，有人擔憂樓主會被人佔便宜，「粒糖係迷暈藥，食完全家人睇你暈，夾走你話：『我外甥唔舒服，我帶佢走呀』」。



有女生分享搭港鐵時遇到印尼婦人贈送糖果，又介紹她認識兒子，以及突然被人「求婚」經過。（「threads＠stephykc」圖片）

搭港鐵被求婚？ 印尼婦送糖兼欲撮合兒子婚事

該女生在threads發帖，分享搭乘港鐵時遇到一群印尼來港旅遊的家庭成員，因為對方人數眾多，所以當時被眾人包圍。其間當中1名婦人主動拍她肩膀，並贈她1顆喉糖，然後詢問她是否本地人、會不會英文等等，又向她介紹坐對面座位的2名兒子和女兒，最後竟然詢問「Would you marry （to）my son？（你願意嫁給我的兒子嗎？）」樓主對於在港鐵車廂突然被人「求婚」感到傻眼，笑稱「成就達成」，又表示「粒糖好好食」。

網民認為樓主缺乏警戒心，擔憂「如果粒糖落咗降頭，你就大X鑊」。（示意圖／資料圖片）

網民指事件極可疑！ 籲樓主提高警覺：唔好亂食人哋俾嘅嘢

不少網民覺得細思極恐，「會唔會係啲咩神秘宗教儀式？ 」、「如果粒糖落咗降頭，你就大X鑊」，認為樓主不應掉以輕心，隨便進食陌生人給的食物，「唔好亂食人哋俾你嘅嘢」、「你份人都幾無戒心，一個唔識嘅人俾嘢你食都夠膽食」、「我戥你不安，希望只是普通玩笑」、「唔怕一萬，只怕萬一，呢幾日feel到精神唔妥好去搵師傅」。

女網民分享類似經歷

有留言則擔憂樓主會「蝕底」，「粒糖係迷暈藥，食完全家人睇你暈，夾走你話：『我外甥唔舒服，我帶佢走呀』」、「嬴粒糖輸間廠」。有人則分享類似經歷，「某次搭巴士俾個黑人搭訕攞電話，因為我想練英文所以畀咗，我同咗佢講我17歲only，佢話淨係想做frd，message咗幾日佢話已經準備同我結婚，我一個反手block咗佢」。

（threads＠stephykc）