最特別畫作！Tesla車身如畫板　被2子塗鴉畫畫　車主1句感動全網

為人父母，哄子女開心可以去到幾盡？有網民分享，近日在街頭發現有紅色Tesla（特斯拉）車身被人當「畫板」，在上方塗鴉畫畫，當中有卡通人物、以及代表一家人的公仔。雖然畫功不算完美，樓主估計是車主為博小孩開心而未有阻止，佩服不已稱「好欣賞你嘅豁達」。



帖文其後引來車主注意，樓主指對方表示「只要一對仔仔開心就好」。有網民深受感動，「呢位爸爸好sweet」、「無畫過嘅Tesla喺廠有幾萬架，畀自己細路呢個歲數畫過嘅，得一千零一架」、「欣賞呢啲物主，每樣物件都係享受！唔係做佢哋嘅奴隸，係享受個過程」。



有網民分享有私家車被人當畫紙，在車身塗鴉畫畫，欣賞車主豁達。（「threads＠winniwong」圖片）

私家車車身如畫板 被塗鴉畫畫

該目擊途人在threads帳號尋人，「聽講threads搵人好易，想同呢位爸爸講聲好欣賞你架車，好欣賞你嘅豁達」。從2張相中可見，1輛紅色Tesla車身如畫板，被人在上方任意塗鴉畫畫，亦貼有2個相信是小朋友的英文名、以及「Papa」貼紙。

車主回覆：只要一對仔仔開心就好

若然仔細看，會發現車身被畫上多啦A夢、星星圖案、和寫上「爸」、「哥」和代表一家人的公仔。樓主事後補充，車主留意到帖文並回覆「只要一對仔仔開心就好」。樓主深感佩服，故祝願對方家庭幸福，小朋友開開心心、快高長大。

私家車車身被人當畫紙塗鴉，上方可見寫上「爸」、「哥」和代表一家人的公仔。 （「threads＠winniwong」圖片）

網民感動：呢位爸爸好sweet

不少網民大讚車主「有愛」，「呢位爸爸好sweet」、「家庭關係一定好好」、「可能到老嘅時候你唔記得揸過咩車，但一定仲會記得你小朋友喺你部車畫過公仔」、「無畫過嘅Tesla喺廠有幾萬架，畀自己細路呢個歲數畫過嘅，得一千零一架」、「呢啲先人生贏家，除咗曬自己架車，仲曬埋自己嘅仔女」、「特別版，獨一無二」。

欣賞車主並非私家車「奴隸」 更着重孩子快樂

有人欣賞車主明白私家車只是「身外物」，更着重子女快樂，「我以前女上司有個名牌手袋都被仔仔畫過吓，佢反而覺得好sweet一啲都唔介意，仲日日拎個手袋返工，無打算洗走啲畫，我覺得都幾特別」、「欣賞呢啲物主，每樣物件都係享受！唔係做佢哋嘅奴隸，係享受個過程」、「老竇心諗揸出去啲石仔彈落架車都花㗎啦，畀仔女畫畫唔心痛，仲見到小朋友開心」。有留言猜測「應該貼咗膜（汽車漆面保護膜）」，相信無礙往後在二手市場轉售，但他人覺得「但要接受到架車被畫到花晒都唔介意嘅人一定係少數」。

有網民亦曾在街上發現有私家車被人塗鴉，形容對方「第二位好豁達嘅Daddy」。（「threads＠_fieldpiskie_」圖片）

