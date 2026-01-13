瘋狂懷疑丈夫有多名小三！對象包括胞妹　多疑妻監控3年下場慘

婚姻基礎在於信任，一旦缺乏互信，關係遲早結束。台灣新竹1名人妻生性多疑，經常懷疑丈夫有外遇，遭她監控的對象包括下屬、鄰居，甚至是自己的胞妹。人妻不但長期施以情緒勒索，而且向丈夫咆哮，甚至用監視器監控丈夫行蹤，要求對方外出時必須報備，或者由她陪同，瘋狃監控行為長達3年。最後丈夫出現適應障礙症併焦慮等身心症狀，向法庭申請暫時保護令獲准，但仍然無法制止妻子行為，最終成功申請離婚。



張女近3年不時懷疑丈夫有婚外情，多次向丈夫大聲咆哮、冷嘲熱諷、無理指控，以及情緒勒索。（示意圖／shutterstock）

人妻監控丈夫行蹤長達3年

台媒於今年1月報道，陳姓男子和張姓女子於2015年結婚，他們育有2名子女，原本感情和睦，豈料張女近3年經常懷疑丈夫有婚外情，多次向丈夫大聲咆哮、冷嘲熱諷、無理指控，以及情緒勒索，甚至用監視器監控其行蹤，同時要求先生外出時，必須由張女陪同，否則需要報備，而且她經常「查勤」。

懷疑胞妹和丈夫有染

更誇張的是，張女懷疑丈夫和店內員工、鄰居和張女的胞妹有染，甚至懷疑丈夫偷拍夫妻2人行房的影像傳送給其他人。張女跑到丈夫經營的店面吵鬧，影響營業，後來夫妻即使分房，張女半夜仍會到丈夫和2名小孩同睡的房門敲門，強行進房「視察」，令到丈夫與2名小孩的作息嚴重受到影響。

張女用監視器監控丈夫行蹤，同時要求先生外出時，必須由張女本人陪同，否則需要報備。（示意圖／shutterstock）

人夫忍無可忍申請離婚

陳男因妻子近乎瘋狂的監控和騷擾行為，導致長期飽受精神壓力，睡眠不足，患有適應障礙症併焦慮等身心症狀。雙方溝通無效，陳男成功向法院申請暫時保護令，但仍然無法制止張女行為，對方依然到其店面騷擾，即使被警方帶走獲釋後，張女回家不肯讓丈夫睡覺，陳男最終忍無可忍，向法庭申請離婚。

女方辯稱自己個性比較敏感

案件在新竹地院審理，張女辯稱自己個性比較敏感，感覺丈夫近3年來對待張女的方式和以前不同，不肯分享事情，反而向外人訴說家事，所以她才會經常「查勤」，包括查看手機，至於懷疑陳男是否有外遇、半夜敲房門等部份，張女聲稱只是想關心小孩。

張女辯稱自己個性比較敏感，但法官認為其行為消磨殆盡夫妻之間恩愛情義，批准雙方離婚。（示意圖／shutterstock）

對話紀錄顯示男方願溝通

法官查看雙方對話紀錄，發現陳男對於張女的無端猜忌、質疑或情緒發洩時，均是即時好言解釋，而且耐心回應，表達關心之意，對於張女的要求，陳男都是立即同意，適時給予適合勸告，沒有任何不願溝通的回應。

法官批准離婚

法官認為，張女行為不但嚴重騷擾陳男，而且波及2名子女，嚴重危害他們身體及精神上安寧，超出容忍程度，消磨殆盡夫妻之間恩愛情義，加上張女違反保護令，持續無故騷擾丈夫，雙方感情破裂，批准雙方離婚。

