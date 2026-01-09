補習老師收費$250/小時！家長嫌不吉利：在罵人？　網民斥玻璃心

不少父母會為子女安排補習。有任職私人補習老師的女生在網上發文，指有家長得知她每小時收費為250元後，質疑數字「不吉利」，指「250」在內地用作罵人「傻子」的意思，她得悉後即時道歉，強調無心罵人。家長其後更強行要求她下調收費至每小時240元，又斥「便宜10塊錢不好嗎？非要罵人呀」、「你可以去內地對着一個人說『你真是個250』，看看你會不會捱打」。雙方交談不歡而散，家長表示會另覓補習老師，而樓主則無辜稱「因為咁而唔補習，我無嘢好講」。



網民一面倒批評涉事家長「玻璃心」，「全世界真係圍住佢轉？不知所謂」，有人調侃「唔通香港地又唔收得$19（濕X）$67（碌X）咩」、「我就唔信佢喺大陸無食過$250飯」、「收佢$9,588啦，九唔搭八呢個人」。



私補Miss指「夜一點」 家長誤會為「凌晨1點」

「宜家先知道收費為$250/hour原來可以有咁大反應」，該私人補習老師在threads發帖並上傳多張對話截圖，顯示她和1位家長洽談有關對方子女補習事宜。該家長希望補習時間為晚上6時後，樓主回覆指需要「夜一點」，對方誤會後驚訝稱「不是吧，要凌晨1點來教學嗎？」她即時解釋，是指時間晚一點，即約晚上7時。

收費每小時$250被指不吉利？ 原來在內地有這意思！

及後兩人談到收費，樓主開價每小時250元，對方則指數字不吉利，又被質問：「你是250？還是在說我250？」她不明所以，便詢問對方250是什麼意思，表示對方若然介意，可以自行上調付費金額。該家長之後表示，250在內地是指「傻子」意思，可廣泛理解為貶義詞。樓主理解後即時道歉，解釋她是港人所以不懂內地用字。

家長強迫下調收費：便宜10塊錢不好嗎？非要罵人

由於對方提出質疑時，曾表示「240/270/280不行嗎？」樓主便改為每小時270元，詎料該家長又不滿，斥責「你自己250去吧」、「便宜10塊錢不好嗎？非要罵人呀」。樓主重申，她並沒有「開罵」，強調250只是她收費價格，而她知道意思後亦已經道歉。可惜對方仍然不依不撓，稱「我是內地人，對這個數字肯定不愛聽」、「你可以去內地對着一個人說『你真是個250』，看看你會不會捱打」；樓主則指是對方太敏感。雙方最後「談判失敗」，該家長表示會另覓補習老師，她無奈大呻「就算已經同咗佢講抱歉，仲要因為咁而唔補習，我無嘢好講」。

涉事家長捱轟玻璃心：搵返內地人補

不少網民批評該家長「玻璃心」，「擺明混吉搵交嘈」、「千祈唔好畀我遇到呢啲家長，太極品了」、「全世界真係圍住佢轉？不知所謂」、「佢完美解釋咗250係咩意思，因為佢自己就係一個好好嘅例子」，認為樓主應要慶幸未曾上門，「唔補就算，補咗可能更麻煩」、「呢啲恩主心態，以為搵你補習大晒咁」。

趁機「壓價」？ 網民：唔信佢喺大陸無食過$250飯

有人質疑對方根本趁機「壓價」，「佢為咗嗰10蚊可以去到幾盡」、「去食飯個餐寫$250，叫餐廳改餐牌咩」、「我就唔信佢喺大陸無食過$250飯」、「唔通香港地又唔收得$19（濕X）$67（碌X）咩」，又笑稱「咁$125半個小時，最少要補1個小時」、「收佢$9,588啦，九唔搭八呢個人」。

對話有可疑！ 網民憂涉詐騙

另有留言覺得對方有可疑，「睇對話幾句都已感覺到好有問題」、「點解要嘥咁多時間同一個反智嘅人解釋？」、「我覺得佢似係KK園」、「我想知係咪新型詐騙，喺另一個post都見到有人賣書$250俾人鬧」。

