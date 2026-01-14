巴士客細行李篋放最底格　女子斥無公德無智慧　嘆大篋難放中上格

部份巴士在下層設有行李放置架，尤其是來往機場的路線，以方便有需要的乘客可擺放行李。最近有香港女生在網上發文，批評有巴士乘客把可隨身登機的小行李箱放在行李架的最底層，佔用相關位置，導致其他攜帶大件寄倉行李箱的乘客，被迫要將行李箱抬上架子的中層或上層，非常吃力和危險，直斥「其實啲人可唔可以有啲公德心！同少量智慧！」。



樓主批評有巴士乘客把隨身可登機用的小行李箱，放在行李架的最底層，導致其他攜帶大件寄倉行李箱的乘客，被迫要將行李箱抬上中層或上層。（Threads@zita_siumui圖片）

巴士乘客將小型行李篋放最底格

該名女子在社交平台Threads上發文和上傳照片，拍攝於一設有行李放置架的巴士，而在最下層見到有2件小型隨身行李箱，而中層則放有2件大型行李箱，樓主不禁直斥「其實啲人可唔可以有啲公德心！同少量智慧！」、「細篋係咪唔應該放最底呢？」，批評相關乘客佔用行李架的最底層，卻只放隨身行李箱，導致攜帶大件行李箱的乘客，反而要將行李篋抬上中層或上層，非常不合理。

網民附和：冇品冇公德心

樓主在文中憶述「上次我30kg（公斤），我真係差啲升唔到上去」，帖文亦引來不少網民留言，其中大部份人均認同樓主所言，稱攜帶隨身行李箱，就不應放在巴士行李架的最底層，「你細篋重極都冇可能夠大篋重，細篋係可以放下層，自私咁解，冇品冇公德心」、「明明同一個行李架，每個人做多簡單嘅一步，就可以用得更有效率」、「細篋擺底層係非常冇公德心嘅行為，既然個細篋攞得上飛機，放得上頭頂個行李櫃，搭機場巴士放最頂嗰層都唔會係問題」、「我係機場開出嘅班次，會叫乘客們盡量留位比大篋人」、「如果係我，大篋冇位放我會將20吋嗰個掉上去囉，我都覺得細篋擺底層係非常冇公德心嘅行為」。

（Threads@zita_siumui）