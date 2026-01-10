巴士安全帶新例將生效　港媽撐：性命不及少少方便？舉1例證可行

【巴士安全帶法例生效／巴士安全帶香港／巴士安全帶罰款】安全帶新修訂規例將於本月25日起生效，如巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，違例者最高可面臨5,000港元罰款及3個月監禁。新例連日來在網上引起討論，有港媽在網上發帖，質疑為何如此多聲音「反對巴士戴安全帶」，反問「難道性命不及少少方便？」，又以金巴要戴安全帶為例，認為市民總會習慣。



九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（梁鵬威攝）

巴士安全帶法例將於1月25日生效。運輸署表示，確保安全帶正常運作是司機的責任，乘客坐的座位如有失靈或損壞，應及時向司機報告，同時乘客在可行及安全情況下調位、到安全帶有效運作的座位上。若果遇上執法，乘客可向執法人員表明所坐的座位有失靈或損壞，執法人員將按情況處理。

安全帶新規例1.25生效 坐巴士遇壞帶怎辦？一文看指引免罰$5000

港媽質疑：點解啲人咁反對巴士戴安全帶？

巴士安全帶法例連日來引起討論，有港媽1月9日晚在親子王國討論區發帖，質疑：「點解啲人咁反對巴士戴安全帶？」她認為，近10年內但凡巴士出現嚴重意外，造成的傷亡都可以印證扣安全帶的重要性，「上層乘客幾乎全部拋出車外，咁就玩完」。許多市民不滿扣安全帶會帶來不便，「難道性命不及少少方便？」，又舉例現時金巴已經要求佩戴安全帶，大家都已經習慣，「唔該配合下啦，命仔緊要呀」。

網民指不便利 對肥胖人士、長者不友善

反對新規例的網民留言分成3大類，第一類是「不便利」，認為對體型肥胖、老人家、行動不便人士不友好，「啲肥人、老人家行動不便，唔方便很難扣」、「上次幫囡囡攬好，跟住佢隔籬坐咗個身形有返咁上下嘅客，到落車時，要解扣真係好唔方便」、「買完餸抽住3大袋，真係好澩嫪」、「落車讓行起身麻煩，因為我會起身離開位讓入面個位行出來」。

網民又擔心衛生問題，認為巴士人流太多會很「污糟」、「諗起夏天個個用過條安全帶放落自己條頸、身度，已經想嘔 」、「我試過見到黐咗香口膠喺上面 」。

家長憂「鹹濕佬借機摸學生」：擔心啲妹妹

討論區內有許多家長，不少都擔心巴士座位狹窄，有乘客借扣安全帶來「抽水」，「肯定好多鹹濕佬借機去摸啲學生，俾人捉到又話係條安全帶嘅問題，唔關佢事，班鹹濕佬可能已經諗定唔同嘅方法去非禮啲女仔，雖然我咁諗好似好極端，但係我覺得佢哋真係會咁做」、「冇乜邊個國家／城市啲市區巴士有咁嘅要求，又逼又窄到時實多磨擦，可能又有鹹濕佬借意抽水」、「呢樣最驚，擔心啲妹妹」。

怕變關愛座後另一戰場？ 網民：解一解安全帶其實都係1、2秒

另外，部份網民認為新例在執行上有困難，例如在向車長表達座位安全帶有問題，「話要通知車長都搞笑嘅，將巴士啲座位mark哂number先啦，同埋可能一程車N個人報俾車長聽」、「唔鍾意帶企算，其實呢個措施最終目的都係為安全，企位係冇得帶，但係保護得一個得一個」、「繼關愛座後，另一個戰場，每日全港上演」。

也有網民認同樓主，認為任何問題都不應比得上安全問題，「座位唔污糟唔貼身咩？成個pat pat坐落去，成個背脊挨落去」、「解一解安全帶其實都係一、兩秒嘅事，係，一定係麻煩咗，但係方便重要啲，定人命重要啲？」。

