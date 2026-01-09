元朗阿伯辱罵「X妳啊」　九巴女職員怒嗆：即刻除褲！　後續絕了

遇事爭執也不應辱罵他人。本港網絡流傳影片，指元朗廣場後方巴士站有阿伯與九巴女職員爭執，其間阿伯「爆粗」人身攻擊，辱罵「X妳啊！」，九巴女職員反嗆「除褲！即刻除褲，除吖！」。阿伯聞言想打開皮帶扣除褲，但回擊1句後又收手，被九巴女職員調侃「你X吖」。影片最後九巴女職員正打電話，阿伯仍深深不忿斥責「妳個X樣！」。



影片引來網民「爆笑」，「鬥玩重口味喎」、「唔夠膽除褲」、「不知羞恥、好心收下把口啦」。



這段「阿伯辱罵九巴女職員」於Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」流傳。影片長約1分鐘，見到當時為白天，阿伯與1名九巴女職員在元朗廣場後方巴士站某角落爭吵，有1名九巴男層員站在中間分隔2人。

其間阿伯多番人身攻擊辱罵九巴女職員，「拉我！ X妳啊！」，正在打電話的女職員聞言大怒，喝斥「除褲！即刻除褲！除吖！我好想睇你點樣X啊！」。

阿伯隨即作狀除褲，把手放到皮帶扣位置，但久久未有除下，只反嗆「除乜X嘢啊？驚條X啊？我唔X妳啊！」，女職員則回應「你X吖！」。

影片最後氣氛稍稍平靜，但阿伯仍深深不忿，辱罵「妳個X樣！XX！」。

網民看過影片「爆笑」，「鬥玩重口味喎」、「唔夠膽除褲」、「不知羞恥、好心收下把口啦」、「做得好」。也有網民認為不應爭吵，「咪嘈啦，1人少1句啦」。

九巴回覆《香港01》表示，1月3日傍晚5時許，1名懷疑醉酒男子在元朗（西）總站聲稱要襲擊1名車長及辱罵1名女車務督察，女車務督察報警求助，警員其後到場將男子帶離現場。