1.25起須扣安全帶　網民AI製印安全帶上衣：坐巴士必備　帖文惹議

1月25日起所有公共交通工具和商用車，包括巴士，如已裝安全帶，乘客均須佩戴。新規例引來熱議，有網民近日使用AI人生智能生成1張圖片，巴士內有乘客穿着印有安全帶的白色上衣，該網民聲稱是「安心出行Tee」，「坐巴士、坐小巴必備服飾」，更稱歡迎網民訂購。



帖文引來其他網民批評，「咁樣擾亂視聽會唔會被加控罪名？阻差辦公，浪費警力、時間、造假、詐騙、藐視法紀、愚弄執法者等等」，有人笑言「學《愛·回家》裏面熊樹仁自製安全帶？」，有人則說「與其嘥錢，不如索性企足成程，又唔使俾人X做乜唔讓座」。



有網民近日使用AI人生智能生成1張圖片，巴士內有乘客穿着印有安全帶的白色上衣，該網民聲稱是「坐巴士、坐小巴必備服飾」。（Threads@lkyjoey_lum／AI生成圖片）

該網民於Threads發文並分享AI生成圖片，表示圖片中印有安全帶的白色上衣是「安心出行Tee」，聲稱「各款尺碼齊全，款（歡）迎訂購，港瘋安全帶，未炒車先安全，坐巴士、坐小巴必備服飾」。

網民AI製印安全帶上衣：坐巴士必備

有網民留言表示，「如果巴士設計的安全帶好像小巴那些都易少少，至少感覺無貼住心口」，亦有人笑言「呢件T-shirt用嚟搞笑就得，安全帶個扣都唔係扣喺心口」。有網民就指出，現時有部份小巴安裝了「佩戴安全帶偵測及警示系統」，提醒乘客應守法扣好安全帶。

有網民笑樓主，「學《愛·回家》裏面熊樹仁自製安全帶？」。（《愛． 回家之開心速遞》劇集畫面截圖）

有網民就指出，現時有部份小巴安裝了「佩戴安全帶偵測及警示系統」，提醒乘客應守法扣好安全帶。（Threads@plasticawarder）

1.25起須佩戴安全帶 違法可判監3個月

2026年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位均須安裝安全帶。

同日起，若上述車輛的座位已配備安全帶，不論車輛是否新登記，司機和乘客都必須佩戴。違例車主、司機或乘客最高可處罰款5,000元及監禁3個月。

