巴士阿姐1人霸2座位！搣皮食柑乘客開聲仍拒讓位　網民：照坐落去

乘坐公共交通工具，1人只能佔用1個座位是常識吧？惟最近有網民在社交平台發文，表示日前乘坐巴士期間，目擊1名中年女子坐在下層座位，將1袋柑橘放在旁邊空位，雙耳戴着耳機，在車上「搣皮食柑」。其後先後有一男一女站在空位旁說「唔該」，示意該名女子拿走座位上的東西，惟女子不為所動，繼續吃柑，無意空出座位。



女乘客在車上「搣皮食柑」，即使先後有一男一女乘客想坐到女子旁邊的座位，向女子說「唔該」，但女子仍然無意空出座位。（fb圖片）

巴士女乘客食柑拒讓出空座位

樓主日前在Facebook群組「巴士的事討論區」發文，表示1名巴士女乘客在車上「搣皮食柑」，即使先後有一男一女乘客想坐到女子旁邊的座位，向女子說「唔該」，但女子仍然繼續吃柑橘，無意讓座空位，該對男女見狀只能放棄。據樓主上傳的照片顯示，涉事女子戴着耳機，自己坐在下層靠窗的座位，旁邊則放着其個人物品，包括1大袋柑橘。

網民怒斥：詐聾扮啞

帖文一出便引來部份網民討論，紛紛批評涉事女子沒有公德心，無理佔用其他座位，「講咗唔理，即係冇人認，撥咗啲嘢落地照坐」、「對呢啲人唔使講唔該嘅」、「畀我就照坐落去邊的位置」、「下次一嘢坐埋去就得，不用理會呢啲『詐聾扮啞』死X街」。

（Facebook「巴士的事討論區～更新版」）