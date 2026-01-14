女子單獨去餐廳放袋霸位！3人推開袋搶位後續更衰　目擊者斥無恥

到餐廳用膳時，看到座位擺放了私人物品，即顯示已有人佔用，不應隨便移動。有女網民表示在餐廳目擊野蠻行為，見到1名女子獨自用餐，用手袋霸位後離開去購買食物，可是有2男1女見到當時座位無人，便推開手袋後坐下吃東西，而該女子想取回手袋時3人更詐傻扮懵。女網民目擊全程後看不過眼，遂拍照公審，並斥「果然人無恥就無敵」。帖文引來不少網民留言，「如果可以，希望大家圍住佢哋嚟鬧，啲人係欺善怕惡」，有人則表示「唔怕尷尬的話，咪推開佢地啲嘢，坐低一齊食囉」。



樓主目擊指3人移走女子的手袋後坐下吃東西，被鬧也不為所動。（Threads@hilla.ip）

獨行女子用手袋霸位遭移走

有女網民在Threads上發相及發文，指在食店見到有獨行女子用手袋放在位上霸位後，就去購買食物，但有3人到來將手袋移開後照坐，「到人哋返到嚟話拎返個袋，佢哋3個郁都唔郁，扮聽唔明」、「周邊啲人指住佢哋嚟鬧都不為所動，繼續扮無嘢，果然人無恥就無敵」。

有網民表示不會放下物件霸位，「無得坐下掃code order就去第二間」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民認為該3名「搶位人」離譜，「如果可以，希望大家圍住佢哋嚟鬧，啲人係欺善怕惡」、「或者狂咳兼打個乞嗤 」、「攪大佢報警話人拎咗佢個袋，大家沒飯食」。

網民分享霸位經歷

有人分享霸位方法及經歷，「通常我放得低個袋，入面都係啲無謂嘢，例如報紙紙巾」、「是香港獨有文化，其他地方的人唔明，而且覺得你哋傻，個袋隨時俾人偷咗去。隨住香港改變大家也要適應下，改變下，我以前也是放袋，而家不會了，無得坐下掃code order就去第二間」、「我而家直頭唔夠膽放低個袋霸位，香港治安差咗好多，不過我見過有中學生放低銀包霸位，我驚個銀包俾人偷咗，就坐喺度幫佢睇實」。