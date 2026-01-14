外賣炸魷魚鬚只剩這部份！食客無奈投訴：嚟咗個炸　網民一看笑翻

外賣食物送到家中有時都會出現「驚喜」？有男網民叫外賣，食品有炸燒賣、印尼撈麵及炸魷魚鬚等，其他食物沒有問題，只是該份炸魷魚鬚，「點知嚟咗個炸（即沒魷魚鬚）」，有半份的魷魚鬚都失了蹤，只剩外面的炸皮，讓男網民吃了個寂寞。帖文笑翻不少網民，「魷魚鬚手蠟模型」、「係唔係炸魷魚鬚風味？」。



樓主拍片記低沒有魷魚鬚的「炸魷魚鬚」。（Threads＠hoikin_28）

炸魷魚鬚只剩炸皮，讓樓主吃了個寂寞。（Threads＠hoikin_28）

炸魷魚鬚走魷魚？

有男網民在Threads分享外賣趣事。他透過外賣平台買了有炸燒賣、八爪魚、香芋丸的印尼撈麵，另加1份炸魷魚鬚。送來的大部份食物都沒有問題，只是該份炸魷魚鬚，有半份都是「空心的」，只剩一條條炸皮，「點知嚟咗個炸」，沒有魷魚鬚的「炸魷魚鬚」令樓主哭笑不得，故把況通知了外賣平台。

樓主表示單吃炸皮「其實又幾好食」。（Threads＠hoikin_28）

帖文引來不少網民留言，「笑到我氣咳，應該係我呢幾日笑得最開心嘅一刻」、「對唔住我第一眼以為壁虎」、「炸魷魚鬚走魷魚」、「炸守宮脫皮」，樓主則回應「但其實又幾好食」。

網民質疑被偷食

有人又指「我覺得佢係炸咗一大堆，又攤咗係度，求其夾比客，有啲魷魚鬚跌返出嚟，冇為意，所以你就收到份炸」、「半份都係咁，似係比人偷食，根據我炸過萬條魷魚鬚既經驗，呢個係頭咬咗成條魷魚鬚出黎，先會咁樣有炸但冇魷魚」。

（threads）