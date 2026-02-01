廁所裝閉路電視？炮台山商廈女廁貼通告　稱「CCTV監察中」惹熱議

如廁也被監視？有女生於網上發文表示，於炮台山某商廈女廁廁格見到1張通告，警告隨處亂掉用過的衛生用品的無公德心人士，當她看到最後1句時被備注「嚇親」，商廈聲稱「CCTV（閉路電視）已在監察中」，令她擔憂廁格內是否有閉路電視。



網民留言指出，「大你啫，洗手間邊可能裝閉路電視嘅啫，俾人告到X街」、「廁所內安裝CCTV？稍為Google下或者問AI都知犯法啦」，又說「你諗吓做清潔嗰個係咁火滾」、「亂掉都真係幾無品」。



有女生於網上發文表示，於炮台山某商廈女廁廁格見到1張通告，商廈聲稱「CCTV（閉路電視）已在監察中」，令她擔憂廁格內是否有閉路電視。（Threads@karkarkarliehui）

該女生於Threads發文表示，「喺某商廈嘅女廁廁格見到呢張通告，睇到最尾俾佢句備注嚇親，廁格入面有CCTV？」。

商廈女廁通告：CCTV監察中

從照片看到，通告貼在馬桶上方牆壁上，嚴厲警告「無公德的人」，指出「這是個文明社會，要有公德心，請不要再隨處亂掉用過的衛生用品（已不祗一次）！身為一個女性，連最基本的個人品德都無，下世唔好做人了！備注：CCTV已在監察中！」。

通告嚴厲警告「無公德的人」，呼籲勿「再隨處亂掉用過的衛生用品」。（Threads@karkarkarliehui）

網民指侵犯私隱：大你啫，邊可能裝閉路電視

有網民留意到，「出通告無下款？應該唔係管理處出嘅？」，亦有網民發現照片並無拍到廁格內有垃圾桶，不知垃圾應掉棄在何處。

有網民就猜測，「會唔會純粹影住個廁所門口，關門便看不到，如果有個人入去之前嗰刻好乾淨，出嚟後好污糟，你就知係佢整污糟」。

有網民指出，有鏡頭拍攝到廁所內部情況是侵犯私隱，「東張西望曾經報過有健身中心個CCTV影住人出入洗手間都唔得喎，所以如果真係裝CCTV影住洗手間應該唔ok」。

