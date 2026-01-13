九巴小童阻路！大媽激戰港媽：我兒孫滿堂　後續超狂網民力撐大媽

乘搭巴士應互諒互讓，盡量不要阻礙其他乘客。社交平台Threads流傳多段影片，指九巴車廂內1名大媽因上車時被小童阻路，與家長爆發罵戰，大媽斥責「有位就坐啊嘛，唔好企喺度叫嘛！成日叫細路仔行，行乜嘢啫！」，港媽則反問「你係咪無生過小朋友啊？」。大媽聞言怒嗆「我生得多個你𠻹啊！我兒孫滿堂！」。雙方持續爭吵，有乘客揶揄「生咁多都唔體諒人」，大媽則取出手機拍攝現場情況，未有停口繼續責罵，直至影片結束。



影片引來網民熱議，有人不滿大媽舉動，反揶揄「兒孫滿門又點啊？」；但有不少網民認同大媽說法，「大嬸又講得啱喎，有位就坐啦，行來行去做乜X」、「嗰個年青媽媽上車只顧住自己個BB就唔理後面阻住其他人，睇後面咁多位」、「生仔要考牌」。也有網民認為不應爭吵，認為應互相忍讓，「退一步海闊天空」。



本港網絡流傳多段Threads影片，指九巴車廂內1名大媽因上車時被小童阻路，與家長爆發罵戰。（Threads影片截圖）

有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載2段Threads影片，留言「大媽又喺度嘈乜」。

不滿小童阻路 大媽與家長爭吵：阻住我行路

第1段影片長約2分鐘，見到當時港媽站在通道上，小童的婆婆則與後方的大媽爭吵，質問「你有事啊？」，大媽反駁「有咩事啫？關你咩事啫？」，婆婆斥責「點解唔關我事啊？八婆！根本就唔關你事！」，大媽亦回敬1句「八婆！」，不滿說「梗係關我事！又阻住我行路。有位就坐啊嘛！唔好企喺度吖嘛！」。

當時港媽站在通道上，小童的婆婆則與後方的大媽爭吵。（Threads影片截圖）

港媽其後加入「戰團」，反問「你係咪無生過小童啊？」，大媽聞言怒嗆「我生得多個你𠻹啊！無生過細路仔？我兒孫滿堂！」。（Threads影片截圖）

港媽反問「你係咪無生過小朋友？」 大媽怒嗆：我兒孫滿堂！

這時港媽稱「塞住晒人點行啊？」，大媽反駁「塞咩住晒啫？成日叫細路仔行，行行行，行乜嘢啫？行」，港媽即反問「你係咪無生過小朋友啊？」，大媽聞言怒嗆「我生得多個你𠻹啊！無生過細路仔？我兒孫滿堂！」，有乘客揶揄「生咁多都唔體諒人」。

雙方持續爭吵，婆婆強調相關小童是其孫兒，大媽表示「我叫你坐喺度得罪你？我理得你孫唔孫！你阻住人就唔得！有位就坐，你企喺度做乜嘢？」，港媽則譏諷「咁樣人都有」。有乘客不滿車廂嘈吵，要求涉事者「落車鬧啦，唔好騷擾我哋」。

小童家長「狠毒」回應

第2段影片見到，大媽取出手機拍攝現場情況。（Threads影片截圖）

大媽大聲說「睇你個樣賤格相啦，我無孫？我兒孫滿堂啊！」。（Threads影片截圖）

雙方持續爭吵。（Threads影片截圖）

第2段影片見到，港媽表示「唔好講喇」，但婆婆未有收口，大媽取出手機拍攝現場情況，大聲說「睇你個樣賤格相啦，我無孫？我兒孫滿堂啊！」，婆婆竟惡毒「詛咒」揚言「死晒喇嘛？嗰啲」。直至影片結束還在爭吵。

網民撐大媽：生仔要考牌

網民看過影片議論紛紛，不少人認同大媽說法，「開車咁耐個阿媽仲未識坐低」、「大嬸又講得啱喎，有位就坐啦，行來行去做乜X」、「現代人自我中心太大了，有時真係阻住人，上巴士又唔行入車廂」、「嗰個年青媽媽上車只顧住自己個BB就唔理後面，阻住其他人，睇後面咁多位」、「生仔要考牌」。

但亦有網民認為雙方不應爭吵，「一人少一句」、「退一步海闊天空」、「兩邊都唔係咩好人」。