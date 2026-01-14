網上情緣？開群組做媒人撮合疑似騙徒　網民：望KK園戀情開花結果

收到陌生人的「白撞」訊息，相信多數人都會冷待或封鎖對方，不過有網民分別收到2名疑似騙徒的WhatsApp訊息時，竟大發「熱心」幫他們配對起來，甚至建立群組讓兩人互相認識，笑言「希望可以撮合到兩位KK園嘅員工，令佢哋可以開花結果」，帖文引來網上極大迴響。



分別收「失婚男女」交友訊息 樓主熱心撮合

「失婚女士」向樓主傾訴，聲稱其前夫在她懷孕時出軌，現時很難接納異性。（Threads圖片）

該「熱心」網民在Threads發帖，上載多張WhatsApp對話截圖，只見其中一名疑似騙徒自稱是失婚男士，希望能找一個合適的女朋友，而另一邊廂的「失婚女士」則向樓主傾訴，聲稱其前夫在她懷孕時出軌，現時很難接納異性，只想交個朋友。

其中一名疑似騙徒自稱是失婚男士，希望能找一個合適的女朋友。（Threads圖片）

樓主建立群組把兩人加進去互相認識。 （Threads圖片）

樓主得悉兩者「人設」後靈機一觸，向他們大力推薦另一人，並建立群組把兩人加進去互相認識。不過「離婚男」與「失婚女」自我介紹後，均表示在群組中聊天「怪怪的」，就沒有後續對話了。

金牌媒人林盛斌Bob大讚有料到

帖文引起網上熱議，網民紛紛笑言「好人好事，樓主以後屙屎都會有廁紙」、「同聲同氣同Level，相同背景相同事業，簡直是絕配」、「社內戀愛嚟嘅喂」，連有「金牌媒人」之稱的藝人林盛斌（Bob）都留言大讚：「呢個真係好正，有料到！」亦有人好奇後續發展，「傾大半日先發現隔籬組就好笑」、「結婚係咪會出帖請你去KK園飲」，不過有網民就猜測那句「怪怪的」其實是暗語，「意思係『黃晒啦』」。