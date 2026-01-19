薄餅盒跌落港鐵灣仔站路軌　網民揭去年聖誕節已存在：新式廣告？

請認領薄餅盒！近日網上流傳照片，港鐵灣仔站月台與列車的路軌隙縫間有個薄餅盒，帖文引來熱議，有網民指出早於去年聖誕節已發現同1位置有個薄餅盒，有網民猜測是否另類廣告，「可能新式廣告嚟，平時喺廣告燈箱，而家喺路軌，所以有排唔會拎返上嚟」。



更有網民改編著名作家朱自清散文《背影》，朱父在火車站為朱自清買橘子的情節，「我買幾個pizza去。你就在此地，不要走動」，獲逾6,500人讚好，網民紛紛爆笑，「Bro温《背影》温傻咗」、「朱自清《買Pizza的父親》」。



港鐵回覆《香港01》表示，灣仔站職員知悉相關情況，該物件在月台較入位置，車站已安排於非行車時間處理。



近日網上流傳照片，港鐵灣仔站月台與列車的路軌隙縫間有個薄餅盒。（Threads@tsuenwest_tung）

有港鐵乘客1月12日於Threads發文發相問道：「係咪有人喺灣仔站跌咗個pizza？」照片見到，月台與列車的路軌隙縫間有個薄餅盒。

灣仔站路軌驚現薄餅盒 去年聖誕已存在

有網民留言分享照片，表示在1月4日發現同1位置有個薄餅盒，甚至有網民分享早於去年聖誕節已發現，有網民回應擔心長時間沒撿走，「咁應該發臭」。

有港鐵乘客1月12日於Threads發文發相問道：「係咪有人喺灣仔站跌咗個pizza？」（Threads@tsuenwest_tung）

有網民留言分享照片，表示在1月4日發現同1位置有個薄餅盒。（Threads@cphhhhhhh）

甚至有網民分享早於去年聖誕節已發現。（Threads@suki_0218）

網民改編《背影》引爆笑：買Pizza的父親

有網民就從照片聯想到朱自清散文《背影》，發揮創意改編內容，「我說道：『爸爸，你走吧。』他望車外看了看，說：『我買幾個pizza去。你就在此地，不要走動。』」，留言獲逾6,500人讚好，其他網民笑說「Bro温《背影》温傻咗」、「朱自清《買Pizza的父親》」、「由like數可見大家中學俾呢篇文章影響幾深」。

另有網民笑言，「個pizza仲喺到笑條友，motorino = 無得拎囉」、「今晚維修後勤開工順便開餐」、「幫我執一執，（廣州）長洲地鐵站交收，薄酬」。

（Threads@tsuenwest_tung）