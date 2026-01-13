港鐵大叔吼「後生仔不准坐」！撩2少年隻揪：玩大佢　2男挺身獲讚

乘搭港鐵年輕人不可以坐下？本港社交平台Threads瘋傳多段影片，顯示港鐵車廂內有1名疑似飲醉酒的大叔在指摘2名少年，斥「後生仔坐咩嘢？企啦！」，結果大叔被少年反嗆後「破防」發難，不斷狙擊2名少年，咆哮「咁鍾意影啊？影啊！」、「係咪要玩大佢啊！係咪要我搵律師啊！」，更挑釁少年「隻揪」，「要打交同我出嚟打」。大叔「發爛渣」期間，有1名戴眼鏡男子站在雙方中間，保護少年並勤止大叔。



影片引來網民熱議，紛紛批評大叔離譜，又大讚戴眼鏡男子做得好，「牛高馬大恰細路哥」、「個四眼哥哥勁型、擋住個廢老」、「要多謝伸張公義嘅乘客」。



社交平台Threads瘋傳多段影片，指港鐵車廂內有名疑似飲醉酒大叔狂罵2名年輕少年。（Threads@oh.orange_）

有網民於1月12日在Threads發布影片，指乘搭港鐵時有疑似飲醉酒後針對年輕人，其後有2名男乘客挺身抱不平，「今朝鐵石山地鐵站，阿叔飲醉恰𡃁仔，鬧左五六個站，兩位企出來既男士👍」。

港鐵大叔狂罵後生仔

第1段影片見到，大叔坐在座位上，責罵坐在旁邊正拍攝的少年，「咁鍾意影啊？影啊！」。少年離開座位，大叔仍不收口，高呼「打去東張西望吖，X你！」。

大叔坐在座位上，責罵坐在旁邊正拍攝的少年。（Threads@oh.orange_）

少年離開座位，大叔仍不收口。（Threads@oh.orange_）

大叔要求刪片不果 怒吼：係咪要玩大佢！

第2段影片見到，大叔站在2名少年旁邊要求刪除影片，喝斥「而家即刻喺我面前刪咗佢！」，見2名少年沒有理會，阿叔怒吼「係咪要玩大佢啊！係咪要我搵律師啊！我話緊你啊！」。少年沒有反駁，向另1名少年表示「幫我報警吖」。

第2段影片見到，大叔站在2名少年旁邊要求刪除影片。（Threads@oh.orange_）

見2名少年沒有理會，阿叔怒吼「係咪要玩大佢啊！係咪要我搵律師啊！我話緊你啊！」。（Threads@oh.orange_）

少年沒有反駁，向另1名少年表示「幫我報警吖」。（Threads@oh.orange_）

畫面一轉，雙方已下車處理，有2名男子一同下車。大叔依然「火氣」十足，指罵少年「你同我刪除佢（影片）！」。少年回應可讓他查手機，但大叔表示「我唔使查，你做啲咩，你自己知道」。少年露出無奈表情。

大叔挑釁2少年打架：同我打！ 眼鏡男奇招勸阻

畫面再轉，大叔變得「勇武」，挑釁少年說「同我打！要打交同我出嚟打！要打同我打！」，並疑似想走近少年，一同下車的戴眼鏡男子，則擋在雙方中間，腳步跟着大叔移動，阻止衝突發生。影片至此結束。

畫面一轉，雙方已下車處理，大叔依然「火氣」十足指罵少年，旁邊有2名男乘客挺身保護少年。（Threads@oh.orange_）

畫面再轉，大叔變得「勇武」，挑釁少年說「同我打！要打交同我出嚟打！要打同我打！」。（Threads@oh.orange_）

男事主親述事發經過：拍片確保自己人身安全

其中1名少年亦在Threads發布現場影片，講述事發經過。他表示，當時與朋友坐在地鐵座位聊天，旁邊大叔突然批評他們「後生仔坐咩嘢，企啦！」，其朋友不忿反嗆大叔「寸返佢轉頭」，沒想到大叔隨即「破防」發難，其朋友於是開始拍片確保自己人身安全，惟阿叔指摘他們侵犯「肖像權」，要求刪除影片，幸好有人幫忙制止大叔，感嘆，「本來以為Threads到呢啲咁嘅嘢其實係假嘅，原來唔係，今次真係親身經歷到」。

網民斥大叔「恰細路」 讚眼鏡男做得好

網民看過影片紛紛斥責大叔離譜，「牛高馬大恰細路哥」、「擾亂公眾秩序」、「阿叔人品差，一醉就醜態盡現」、「根本找個好蝦發泄，好彩還有好人幫忙」、「欺善怕惡」。

亦有大批網民讚揚見義勇為的男乘客「做得好」「個四眼哥哥勁型、擋住個廢佬」、「兩位男士保護細路哥」、「要多謝肯為你哋伸張公義嘅乘客」。