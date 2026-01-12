港鐵屍殺列車？乘客逃走驚叫：唔好望後面！　港鐵揭恐怖場面真相

【港鐵／MMA】台灣台北車站及日本東京車站近月接連發生隨機斬人致多人傷亡事件，引起外界關注鐵路車廂安全問題。社交平台Threads近日就瘋傳1段影片，見到港鐵東鐵綫車廂內，全車乘客面露懼色爭相走避，有人咆哮「撳鐘啊！撳鐘啊！」、「唔好望後邊！」，場面相當混亂驚險，目擊者驚呼「全車人一齊跑前，好恐怖」。



影片震驚網民，形容畫面如韓國電影《屍殺列車》，「有喪屍？」、「大逃殺？、「睇到呢啲畫面，即刻令我諗返起台灣捷運、日本JR斬人……」。



港鐵回覆《香港01》查詢，終揭開事件「真相」。有網民認為，乘客遇到突發事件不應亂叫，以免引起恐慌，「製造不必要嘅恐慌，條友唔識講重點就咪亂叫」。



本港網絡瘋傳影片，港鐵東鐵綫車廂內全車乘客面露懼色爭相走避，場面相當混亂驚險。（Threads@christinafoodhunt）

港鐵再有「大逃亡」？有香港女生於1月2日Threads發布影片，指當日乘搭港鐵東鐵綫列車從會展站駛往金鐘站時，突然有乘客大叫「唔好望後邊」，隨後「全車人一齊跑前」，令她大感恐怖，遂發帖求助，「有冇人知發生咩事？」。

港鐵車廂乘客爭相走避 驚呼：撳鐘啊！

影片長9秒，看到車廂內多名男女乘客在爭相走避，表情驚慌，有女乘客高叫「全部人向前向前向前！」，有男乘客問「咩事？咩事？」，該女乘客急促連聲說「撳鐘！有無人撳鐘？」，有其他女乘客聞聲指示「撳鐘喎！撳鐘啊！」。直至影片結束，現場仍相當混亂。

車廂內多名男女乘客在爭相走避，表情驚慌。（Threads@christinafoodhunt）

網民震驚：屍殺列車？

網民看過影片震驚，「屍殺列車？」、「大型災難現場？」、「有喪屍？」、「有人屙屎？」、「嚇死人」、「睇到呢啲畫面，即刻令我諗返起台灣捷運、日本JR斬人、縱火嗰啲場面……影響到全車人先至係最離譜」。

疑阿伯與後生仔打架觸發混亂：我65歲！係咪老人家都蝦！

也有當時在現場的網民發布另1段影片，指車廂「有人打交」，估計就是導致混亂原因。從影片見到，車廂內有1名阿伯與1名年輕人爭執，阿伯喝斥「做乜嘢啊，𡃁仔！我65歲啊！你係咪連老人家都蝦！」，畫面傳出聲音指「有個男人打外籍人士，個外籍人士係無還手㗎，單方面打人囉」。

車廂內有1名阿伯與1名年輕人爭執，相信就是混亂原因。（Threads@nammm_02_02）

網民知悉原因後，認為乘客遇到突發事件不應亂叫，以免引起恐慌，「製造不必要既恐慌，條友唔識講重點就咪亂叫」。但亦有網民認為要及早躲避，「今時今日見到嘅話真係早啲閃開，唔好趁熱鬧，萬一其中一方有工具就大鑊，火遮眼真係會傷害埋旁邊嘅人」。

港鐵這樣回應

港鐵回覆《香港01》表示，1月2日下午近6時，港鐵人員收到1列東鐵綫列車上有關乘客爭執求助，列車到達金鐘站時，港鐵曾派員上車了解，但獲悉相關乘客已離開。港鐵呼籲乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。