宏福苑火災｜港男力數災民3大罪狀批貪心：很不知足　掀兩派罵戰

【大埔宏福苑起火／重建／奪命火警】造成逾百人死亡的大埔宏福苑五級奪命火警發生逾1個月，政府就回購業權及樓換樓等方案向受災業主「摸底」，而據《香港01》了解，大多認為政府提出的6,000至8,000元回購呎價過低，難以購買居屋單位，遑論在市場自行購買單位，更有居民明言「基本上無一個方案可接受」。



社會對政府方案議論紛紛，惟有男網民於連登討論區發帖文，列出3大「罪狀」，包括「樓換樓嫌三嫌四」、「原址重建異想天開」等，斥責宏福苑災民「貪心」不知足，「發生悲劇，大家都唔想，政府都好辛苦，香港人都好願意幫手，奈何佢哋開始少少變質」。



帖文引來兩派網民爭議，有人認同樓主所言「雖然有光環，但係真係開始變質」、「最好分晒啲錢，解封畀佢哋返去自己搞掂佢，無理由下下要政府出錢，欠咗你咩」；也有網民指摘樓主，「樓主心地唔好，人哋經歷嘅苦難你永遠唔會明」、「樓主咪blame the victims（怪責受害人）」。



大埔宏福苑5級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

大埔宏福苑火災逾百人死

大埔宏福苑於2025年11月26日發生五級火災，造成逾百人死亡。政府近日透過一戶一社工向受災業主派發問卷，就回購業權及樓換樓等方案「摸底」，惟居民對政府方案意見傾向負面。

港男列災民3大罪狀斥「不知足」

有男網民就在1月10日於連登討論區以「所謂嘅宏福苑『災民』真係有少少唔係幾知足」為題發文，列出3大問題，包括「嫌政府收購業權價錢低」、「樓換樓全新居屋嫌三嫌四」，以及「原址重建異想天開」，認為「災民」並不知足。

大埔宏福苑災民問題一：嫌政府收購業權價錢低

樓主表示，「政府收購業權又話個價錢低，明明就用高於市價收你，老實講，宏福苑呢幾年真係無乜成交，根本就無人會買成40年嘅舊樓，而家政府肯買你真係要偷笑啦」。

2025年12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，在宏福苑災場封鎖線外，是到來悼念的市民，所擺下的一束束鮮花。（梁鵬威攝／資料圖片）

大埔宏福苑災民問題二：樓換樓全新居屋嫌三嫌四

樓主批評，「樓換樓全新居屋又嫌三嫌四，又話遠／細／等入伙耐，大佬呀，畀地鐵站上蓋私樓你好唔好？而家畀優先揀，都話唔得」。

大埔宏福苑災民問題三：原址重建異想天開

樓主指，「異想天開，竟然想原址重建？要搜證、檢查結構、拆、起，金錢成本，時間成本唔使理？」。

樓主最後認為「災民」已開始「變質」，「仲有好多（問題）唔講啦，其實發生悲劇，大家都唔想，政府都好辛苦，香港人都好願意幫手，奈何佢哋開始少少變質」。

造成逾百人死亡的大埔宏福苑五級奪命火警發生逾1個月，政府就回購業權及樓換樓等方案向受災業主「摸底」。（資料圖片）

兩派網民罵戰：災民開始變質 vs 不應怪責受害人

網民看過帖文反應兩極。有人認同樓主所言，「雖然有光環，但係真係開始變質」、「最好分晒啲錢，解封畀佢哋返去自己搞掂佢」、「啲錢應該交返晒畀法團，想分、想起，自己搞掂，無理由下下要政府出錢，欠咗你咩」、「有啲仲話想要啟德」、「不如畀天璽天你？」、「點解要納稅人埋單？」、「收購係最好㗎啦，想住得好咪自己補錢，想住大咪買遠啲，原址重建搞太耐」、「點補償我無意見，但見親討論都會有人情緒勒索話『人哋死晒全家乜乜乜」，一句撻落嚟拒絕討論……』」。

也有網民指摘樓主，「災民好慘，當幫下人」、「被火燒咗嘅財物好多都無得買返，簽紙要同意收完錢唔再追究索償，唔係樓換樓或樓賠錢就過到」、「樓主心地唔好，人哋經歷嘅苦難你永遠唔會明，影響唔到你咪算，開個post帶風向有乜為？」、「樓主咪blame the victims（怪責受害人）」。